Les rumeurs se précisent : Jennifer Aniston serait en couple !

Jennifer Aniston sortirait avec l'hypnotiseur Jim Curtis. Des photos publiées dans le Daily Mail semblent confirmer leur proximité.

Covermedia Covermedia

Jennifer Aniston a suscité des rumeurs de romance avec l'hypnotiseur Jim Curtis après qu'on les a vus ensemble à Majorque, en Espagne.

L'ancienne actrice de Friends et son nouveau petit ami potentiel ont été vus en train de passer du temps ensemble le week-end dernier, après s'être retrouvés dans un hôtel de Big Sur, en Californie, au mois de juin.

Cette dernière rencontre a été immortalisée par le Daily Mail, qui montre des photos de la star du Morning Show en vacances avec ses amis Jason Bateman et sa femme, Amanda Anka. L'actrice est également en compagnie de Jim Curtis. On les voit tous en train de monter dans un van. Le média rapporte que le quatuor a ensuite profité d'un yacht.

Jim Curtis se décrit sur son site Web comme un pionnier du bien-être, un coach et un maître hypnotiseur, qui travaille dans le domaine de la santé et du bien-être depuis vingt-cinq ans. «Que vous vous remettiez d'un divorce, d'un chagrin d'amour, que vous vous débarrassiez d'une dynamique toxique ou que vous vouliez attirer un amour plus sain, Jim vous aide à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et à ouvrir à nouveau votre cœur», peut-on lire sur le site.

Jim Curtis indique également qu'il est «un survivant de sa propre crise de santé», et qu'il a «transformé» sa santé et amélioré ses relations avec l'aide de l'hypno-réalisation. Jim Curtis a travaillé avec le mannequin Miranda Kerr, l'animatrice de Danse avec les stars Julianne Hough, Nina Adgal et Chrissy Teigen.