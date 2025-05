Les Who ont à nouveau licencié Zak Starkey à l'approche de leur tournée d'adieu. Le guitariste du groupe Pete Townshend a confirmé la nouvelle sur Instagram provoquant une réaction du batteur et fils de Ringo Starr.

Les Who feront leur tournée d'adieu sans Zak Starkey.

Le batteur de longue date des icônes du rock a été viré pour la deuxième, et vraisemblablement dernière fois, avant que le groupe ne reprenne la route. La nouvelle a été rendue publique sur les réseaux sociaux, d'abord par le guitariste Pete Townshend, puis confirmée par un Zak Starkey très mécontent.

« Après de nombreuses années d'excellent travail de Zak à la batterie, le temps est venu de changer. Un moment poignant. Zak a de nombreux nouveaux projets en cours et je lui souhaite le meilleur», a écrit Pete Townshend sur Instagram.

Le batteur n'a pas joué le jeu du départ consensuel! Zak Starkey a, lui, expliqué qu'on lui avait demandé d'affirmer qu'il quittait le groupe cette fois-ci de son propre chef, au lieu d'être viré, mais que c'était faux.

« J'ai été licencié deux semaines après ma réintégration et on m'a demandé de faire une déclaration disant que j'avais quitté The Who pour poursuivre mes autres projets musicaux. Ce serait un mensonge. J'aime les Who et je ne les aurais jamais quittés. Je n'ai donc pas fait cette déclaration. Quitter les Who aurait également déçu les innombrables personnes extraordinaires qui m'ont soutenu (merci à tous un million de fois et plus) pendant les semaines de chaos où on me faisait faire des va-et-vient... comme une foutue Squeezebox».

Le batteur a déclaré qu'il y a eu « des semaines de pagaille» depuis qu'il a été licencié après un concert au Royal Albert Hall en avril, puis réintégré trois jours plus tard. Les Who, quant à eux, lui ont déjà trouvé un remplaçant: Pete Townshend a profité de son message de bon vent à Zak Starkey pour annoncer que le batteur Scott Devours rejoindrait le groupe mythique pour ses derniers concerts.

Zak Starkey, âgé de 59 ans et qui a rejoint les Who en 1996, est le fils de l'ex-Beatles Ringo Starr.