Il a reçu sa première nomination aux Oscars alors qu'il était adolescent, et le film «Titanic» l'a rendu célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio a 50 ans.

(Archives) Keystone/Paul Zinken

Barbara Munker, dpa SDA

Leonardo DiCaprio n'avait que 19 ans lorsqu'il a fait ses débuts à Hollywood avec deux films. Robert de Niro avait choisi l'adolescent comme co-vedette parmi un groupe de jeunes prétendants pour le drame familial «This Boy's Life» (1993). Le réalisateur suédois Lasse Hallström a ensuite donné au nouveau venu le rôle du jeune frère handicapé dont le frère aîné (Johnny Depp) doit s'occuper dans «Gilbert Grape – Quelque part en Iowa». DiCaprio obtient ainsi d'emblée sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur.

Mais c'est le rôle de Jack Dawson, amoureux et sans le sou, sur le «Titanic» en perdition, qui a soudainement fait de l'acteur une star en 1997, à l'âge de 23 ans. Le drame naval réalisé par James Cameron est entré dans l'histoire du cinéma. Onze Oscars ont été décernés à «Titanic», et avec des recettes de plus de 2,2 milliards de dollars, il reste l'un des films les plus rentables de tous les temps. L'image emblématique du jeune couple Rose (Kate Winslet) et Jack (DiCaprio), les bras tendus à la proue du navire, est inoubliable.

Perte totale de la vie privée

Depuis, DiCaprio, qui aura 50 ans le 11 novembre, est sous les feux de la rampe. Il préfère cloisonner sa vie privée et accorde rarement des interviews. Il s'est montré exceptionnellement bavard en janvier dernier dans le journal britannique «The Guardian», alors qu'il faisait la promotion du film de Martin Scorsese «Killers of The Flower Moon» avec sa co-star Lily Gladstone.

L'intérêt des médias pour sa personne le dérangerait-il? La «perte totale» de sa vie privée est l'un des sous-produits de sa carrière d'acteur, dit DiCaprio. Mais il s'est senti appelé à devenir acteur dès son plus jeune âge. Depuis, il a l'impression d'avoir gagné à la loterie. Il ne veut absolument pas se plaindre, il faut simplement l'accepter et s'y habituer.

Les paparazzi sont constamment sur les talons du célibataire convoité d'Hollywood, surtout lorsqu'il y a une femme à ses côtés. Sa préférence pour les jeunes mannequins est bien connue. Parmi ses petites amies figuraient autrefois Gisele Bündchen, Bar Refaeli et le top model allemand Toni Garrn. Sa petite amie actuelle est le mannequin italien Vittoria Ceretti (26 ans) qu'il a rencontrée en 2023 au festival du film de Cannes, comme l'ont rapporté les médias américains.

Déclaration d'amour à sa mère

Mais aux cérémonies de remise de prix et aux festivals, DiCaprio compte le plus souvent sur sa famille pour l'accompagner. Sa mère Irmelin Indenbirken, originaire d'Oer-Erkenschwick en Rhénanie du Nord-Westphalie, a donné naissance à son unique enfant à Los Angeles.

En février 2016, alors que l'acteur remportait le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans «The Revenant» lors de la cérémonie des Bafta à Londres, il lui a fait une déclaration d'amour le jour de la Saint-Valentin: «J'ai grandi dans un quartier très dur à l'est de Los Angeles. Cette femme m'a conduit trois heures par jour dans une autre école pour me donner une chance», a déclaré la star hollywoodienne lors du gala de remise des prix.

La mère de l'Américain, aujourd'hui âgée de 81 ans, s'était installée aux États-Unis dans les années 50 et y avait rencontré George DiCaprio, d'origine italienne. Un an plus tard, ses parents se sont séparés et Leonardo DiCaprio a été élevé principalement par sa mère. «J'ai grandi très pauvre», a raconté la star hollywoodienne au «Los Angeles Times» en janvier 2014. Enfant, il aurait croisé des toxicomanes et des prostituées dans la rue.

Pour «The Revenant», DiCaprio mange du foie de bison cru

Après la percée de «Titanic», l'acteur n'a cessé d'obtenir des rôles et de nouvelles chances d'obtenir un Oscar. La nomination suivante pour la plus haute récompense d'Hollywood est venue avec le film de Martin Scorsese «Aviator» (2005), dans lequel DiCaprio brille en millionnaire excentrique et pionnier de l'aviation Howard Hughes.

En 2007, il a convaincu en tant que contrebandier de diamants dans le thriller «Blood Diamond», et en 2014 en tant que jongleur financier asexué et prétentieux dans «The Wolf of Wall Street». Ce film de Scorsese a valu à la star deux nominations aux Oscars en tant qu'acteur principal et producteur.

Mais ce n'est qu'à sa sixième tentative – à 41 ans – que son rôle presque muet d'aventurier barbu, sous la direction du Mexicain Alejandro González Iñárritu, lui a valu de l'or. C'était le tournage le plus dur de sa vie, dit-il à l'époque à propos du thriller de survie et de vengeance «The Revenant». Il y jouait le chasseur d'animaux à fourrure Hugh Glass, déchiqueté par un grizzly et laissé à moitié mort par d'autres trappeurs dans la nature enneigée. Le tournage a eu lieu dans de violentes tempêtes de neige et des rivières glacées, et DiCaprio a dû manger du foie de bison cru devant la caméra.

Ambassadeur de la paix des Nations unies

DiCaprio joue le rôle d'un militant écologiste avec autant de passion que ses rôles devant la caméra. Dès 1998, il a créé la Leonardo DiCaprio Foundation, qui a travaillé avec d'autres associations principalement dans les domaines du réchauffement climatique, des énergies renouvelables, de l'eau potable et de la protection des écosystèmes.

En tant que producteur, DiCaprio a sorti des documentaires comme «The 11th Hour» sur le réchauffement climatique, «Virunga» et «Before the Flood». En 2014, il a été nommé ambassadeur de la paix des Nations unies. Avec sa dernière organisation Re:wild, il soutient les peuples indigènes dans le monde entier.

En ce qui concerne la politique climatique, il s'est également rangé derrière la démocrate Kamala Harris dans un message vidéo diffusé fin octobre à l'occasion des élections présidentielles américaines. Sur son compte Instagram, où plus de 61 millions de personnes le suivent, il s'agit principalement de projets de protection de la nature.

Il continue cependant son travail à Hollywood. DiCaprio a accepté de nombreux projets, dont deux autres avec le célèbre réalisateur Scorsese. Ensemble, ils veulent filmer l'histoire d'un drame historique de la survie au large de l'Amérique du Sud. En outre, le duo travaille sur le film «Roosevelt» sur la vie de l'ancien président américain.

Barbara Munker, dpa