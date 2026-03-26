L'hommage poignant de Steevy Boulay à Loana

L'un de ses compagnons d'aventure dans l'émission «Loft Story» en 2001, Steevy Boulay a rendu un vibrant hommage à Loana sur Instagram.

Décès de l'ex-star de téléréalité Loana L'ex-star de téléréalité Loana, 48 ans, a été retrouvée morte mercredi à son domicile de Nice, a-t-on appris auprès du procureur de Nice, confirmant une information de Paris-Match. 26.03.2026

Steevy Boulay et Loana ont été proches durant longtemps, liés par leur aventure commune dans le loft.

Au grand regret de ce dernier, la starlette avait pris ses distances au fil du temps, sombrant dans ses problèmes. En 2021 dans «Touche pas à mon poste», il disait par exemple, face à son amie: «J'ai toujours été bienveillant envers Loana, je lui ai tendu la main plusieurs fois, parce que je l'aime.»

On comprend son émotion à l'annonce de la mort de celle qui fut la première gagnante de l'émission de télé-réalité de M6: «Ton départ ailleurs, si soudain, me laisse sans voix, la gorge nouée et les yeux inondés. Ça me touche énormément. Tu es une part de moi et je suis une part de toi. Nous avons vécu ensemble une aventure tellement hors norme avec Loft Story : de l’anonymat à la célébrité, en réalisant nos rêves les plus fous», écrit-il sur Instagram.

Steevy Boulay s'adresse directement à Loana dans son message, évoquant de beaux souvenirs: «Défilant ensemble pour Jean Paul Gaultier, on hallucinait ! Tu te souviens ? On n’y croyait pas… Haha ! Tu as écumé le monde pour des séances photo, pour les plus grands magazines, aux côtés des plus grands photographes. Tu étais une star. Aujourd’hui, en repensant à tout cela, on peut dire que nous avons vécu un conte de fées».

Celui qui est désormais chroniqueur de télévision et comédien revient aussi sur les moments plus sombres: «Et puis, je t’ai vue tomber, te redresser, te battre, lutter, céder… Tu as tout donné, jusqu’au bout. Le temps est au repos, maintenant. Je te laisse rejoindre le firmament. Mon cœur, lui, reste lourd, définitivement marqué par toi, Loana».

À la fin de son hommage à Loana Petrucciani, Steevy Boulay signe: «Ton ami pour toujours, Steevy».