L'humoriste américain Conan O'Brien animera la cérémonie des Oscars en 2027 pour la troisième année consécutive, ont annoncé les organisateurs mardi. La 99e édition de ces prestigieuses récompenses cinématographiques doit se tenir le 14 mars à Hollywood.

Conan O'Brien animera la cérémonie des Oscars en 2027. IMAGO/Everett Collection

Keystone-SDA ATS

«Nous avons hâte que Conan dirige magnifiquement cette célébration avec son éclat et son humour», ont déclaré le directeur général de l'académie Bill Kramer et sa présidente Lynette Howell Taylor, dans un communiqué conjoint.

Ancien animateur de plusieurs «late shows», des émissions mêlant information et divertissement diffusées en fin de soirée aux Etats-Unis, Conan O'Brien, 63 ans, est l'un des visages les plus connus du paysage audiovisuel américain.

Il anime actuellement la série de voyages «Conan O'Brien Must Go» sur HBO, après avoir été récompensé par six Emmy Awards – l'équivalent des Oscars pour la télévision – au cours de sa carrière.

Audience en baisse

Cette année, sa prestation aux Oscars a été saluée, avec des blagues jouant sur les angoisses d'Hollywood face à l'essor de l'intelligence artificielle et une allusion à l'affaire Epstein, boulet politique du président américain Donald Trump.

L'humoriste a aussi gentiment égratigné quelques personnalités du monde du spectacle, comme le patron de Netflix Ted Sarandos, dont il a salué la venue pour la «première fois dans un cinéma», ou l'acteur Timothée Chalamet, pour lequel il avait conçu un tambour modelé sur son postérieur.

«Conan a insufflé une énergie remarquable autour des Oscars», a estimé Craig Erwich, président du Disney Television Group, maison mère de la chaîne ABC qui diffuse les Oscars.

Malgré la présence de l'animateur, l'audience de la cérémonie a baissé de 9% cette année. Seuls 17,9 millions de téléspectateurs ont assisté au sacre d'"Une bataille après l'autre», le thriller loufoque de Paul Thomas Anderson sur les dérives extrémistes des Etats-Unis d'Amérique.