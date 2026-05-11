L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes d'un cambriolage à main armée

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes d'un cambriolage à main armée

Angelica Zermatten

11.5.2026

L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes lundi d'un homejacking à leur domicile des Bouches-du-Rhône où ont pénétré deux hommes cagoulés, a appris l’AFP de sources concordantes.

L'humoriste et sa famille «sont très choqués mais n’ont pas été violentés»
L'humoriste et sa famille «sont très choqués mais n’ont pas été violentés»
AFP/Archives

Agence France-Presse

11.05.2026, 16:29

L'agression a eu lieu vers 08H00 au domicile de Michaël Youn près d'Aix-en-Provence, a indiqué une source policière à l'AFP. «Deux cambrioleurs armés et cagoulés se sont introduits chez lui», a détaillé le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Selon une source proche du dossier, les malfaiteurs ont contraint l’humoriste, présent avec sa compagne Isabelle Funaro et leurs deux enfants, à ouvrir un coffre-fort.

«Ils sont très choqués mais n’ont pas été violentés», a précisé M. Blachon, annonçant l'ouverture d'une enquête pour «extorsion avec arme en bande organisée» confiée à la brigade de répression du banditisme.

Un butin estimé à 100'000 euros

Le couple, déjà victime de deux cambriolages en 2011 et 2013 à Paris, a déclaré le vol d’au moins 100'000 euros en argent liquide, bijoux et montres, selon les informations du Parisien.

Les intrusions au domicile de célébrités en leur présence se sont multipliées ces dernières années. La chanteuse Vitaa ou l’ancien gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma en avaient notamment été victimes.

La plus grande batterie du monde est en construction dans une petite ville suisse
Pourquoi l'hantavirus n'est «pas un nouveau Covid», selon les experts
L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes d'un cambriolage à main armée
Une Coupe du monde déjà au centre de polémiques
Qui est la personne la plus célèbre de ta région ? Cette carte te le révèle
Drogue: vaste opération de la police vaudoise