L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes d'un cambriolage à main armée

L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes lundi d'un homejacking à leur domicile des Bouches-du-Rhône où ont pénétré deux hommes cagoulés, a appris l’AFP de sources concordantes.

L'humoriste et sa famille «sont très choqués mais n’ont pas été violentés» AFP/Archives

Agence France-Presse Angelica Zermatten

L'agression a eu lieu vers 08H00 au domicile de Michaël Youn près d'Aix-en-Provence, a indiqué une source policière à l'AFP. «Deux cambrioleurs armés et cagoulés se sont introduits chez lui», a détaillé le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Selon une source proche du dossier, les malfaiteurs ont contraint l’humoriste, présent avec sa compagne Isabelle Funaro et leurs deux enfants, à ouvrir un coffre-fort.

«Ils sont très choqués mais n’ont pas été violentés», a précisé M. Blachon, annonçant l'ouverture d'une enquête pour «extorsion avec arme en bande organisée» confiée à la brigade de répression du banditisme.

Un butin estimé à 100'000 euros

Le couple, déjà victime de deux cambriolages en 2011 et 2013 à Paris, a déclaré le vol d’au moins 100'000 euros en argent liquide, bijoux et montres, selon les informations du Parisien.

Les intrusions au domicile de célébrités en leur présence se sont multipliées ces dernières années. La chanteuse Vitaa ou l’ancien gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma en avaient notamment été victimes.