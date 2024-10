Liam Neeson partage une mauvaise nouvelle

Liam Neeson prend de l'âge et y fait face. L'acteur de Taken, connu pour ses cascades et scènes de combat qu'il a en partie effectuées lui-même, est contraint de s'éloigner du genre, comme il l'a expliqué à People.

Liam Neeson s'est engagé à ne plus tourner de films d'action. La star irlandaise a fait ses débuts au cinéma en 1978, en intégrant le casting de grandes franchises comme Star Wars et la trilogie Batman de Christopher Nolan.

Il a également conquis une légion de fans grâce à son interprétation captivante de Bryan Mills dans la série d'action Taken, qui carbure à l'adrénaline et dont le premier volet est sorti en 2008, suivi de deux suites en 2012 et 2014. Or, après avoir passé le seuil des 70 ans, Liam Neeson a choisi de s'éloigner du genre.

«J'ai 72 ans, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné», a-t-il récemment déclaré à People. « On ne peut pas tromper le public. Je ne veux pas que Mark Vanselow (son collaborateur de longue date pour les cascades) joue mes scènes de combat à ma place.»

L'acteur a néanmoins précisé qu'il lui resterait peut-être un ou deux derniers films d'action à réaliser avant la fin de l'année 2025: « Peut-être à la fin de l'année prochaine. Je pense que c'est tout».

Liam Neeson s'est illustré en exécutant ses propres chorégraphies de combat dans le film Taken en 2008 – son double intervenant pour les scènes les plus audacieuses. Il a déclaré à EW en 2019 qu'il ne s'attendait pas à ce que la série de films – qui a rapporté plus de 929 millions de dollars (861 millions d'euros) au box-office – soit un succès.

«Je ne me suis jamais demandé si j'aimerais faire des films d'action. Ce n'était pas vraiment dans ma ligne de mire. J'ai lu le (script du) film et je me suis dit que ce serait génial de passer mon temps avec des cascadeurs et de leur mettre une raclée. Je pensais qu'il s'agirait d'un genre de téléfilm, ce qui n'a pas posé de problème», s'était rappelé Liam Neeson.

