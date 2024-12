Lily-Rose Depp a dû se plier à quelques exigences pour son rôle dans Nosferatu. L'actrice franco-américaine a notamment expliqué à Natalie Portman pour Interview Magazine qu'elle avait travaillé dur pour avoir un accent anglais.

Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp voulait tellement travailler avec le réalisateur de The Witch, Robert Eggers, qu'elle a auditionné pour le rôle d'Ellen Hutter dans le remake de Nosferatu, malgré l'accent anglais exigé.

L'actrice de 25 ans a donc consacré beaucoup de temps à l'apprentissage de cet accent par crainte de se ridiculiser sur le tournage du film d'épouvante gothique.

« Je plaisantais toujours en disant que l'accent anglais était celui que je ne pourrais jamais prendre. J'avais toujours l'impression d'avoir un accent cockney», a-t-elle déclaré à Natalie Portman lors d'un entretien avec Interview Magazine. « Quand j'ai reçu cette audition dans ma boîte de réception et que j'ai vu qu'il fallait un accent anglais, je me suis dit: «Je suis sur le point de me ridiculiser devant Robert Eggers». Mais je voulais tellement ce rôle, alors je me suis dit: «D'accord, je vais devoir essayer d'améliorer mon accent anglais»».

La jeune comédienne s'est donc mise au boulot! « J'ai travaillé avec un merveilleux professeur de dialecte, William Conacher, qui m'a été d'une aide précieuse. Je pense que les accents sont comme une perruque. S'il n'est pas bon, il n'est tout simplement pas bon», a-t-elle estimé.

Dans ce film d'horreur gothique, la star de The Idol incarne une jeune femme hantée qui est traquée par l'ancien vampire, le comte Orlok, joué par Bill Skarsgård.

Le tournage a impliqué d'autres exigences. En plus de son accent anglais, Lily-Rose Depp a également dû faire face au port d'un corset, à une chorégraphie méticuleuse et, difficile à supporter, à du faux sang dans les yeux. « Il y avait du sang que je devais mettre dans mes yeux, et j'en ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Mes yeux sont très sensibles, alors le sang dans les yeux, c'était toute une histoire pour moi», s'est-elle souvenue. « Il y a aussi un moment où – sans rien dévoiler – il y a beaucoup de sang sur mon corps nu. Et comme la caméra est très précise, j'ai dû rester assise dans cette position pendant très longtemps. Je me disais: «Tout est mental. Je suis bien. Je me détends»».

Nosferatu, avec également Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson et Willem Dafoe, sortira aux États-Unis et en France le jour de Noël.