«En découvert en permanence» La désillusion de Lio: «Pour moi, l'argent et le succès, c'était forever»

Covermedia

30.1.2026 - 10:53

Lio a connu le succès dès son jeune âge, mais ses finances lui causent parfois de soucis. La chanteuse s'est confiée en toute transparence à ce sujet auprès d'Aufeminin.

Lio admet courir « derrière» la « sécurité financière».
Lio admet courir « derrière» la « sécurité financière».
IMAGO/PsnewZ

Covermedia

30.01.2026, 10:53

30.01.2026, 10:54

L'interprète des «Brunes ne comptent pas pour des prunes» reconnaît que sa situation financière est loin d'être idéale. Celle qui a rencontré le succès à 17 ans avec son tube «Le Banana Split» reconnaît avoir cru au succès éternel dans sa jeunesse.

« Comme j'ai eu un très gros succès avec mes titres Les brunes comptent pas pour des prunes et pareil pour Banana Split, pour moi, l'argent et le succès c'était forever», a-t-elle confié à Aufeminin. « Quand j'ai eu beaucoup d'argent, je l'ai dépensé. Aujourd'hui, je continue de rester dans une classe moyenne haute. Mais j'étais vraiment chez les privilégiés pendant un temps.»

De plus, poussée par les convictions de sa mère farouchement opposée à l'investissement immobilier, Lio n'a pas suivi les conseils de son entourage professionnel à une époque où elle pouvait encore capitaliser ses gains.

« Ma mère ne voulait pas que je sois propriétaire. Pour elle, c'était devenir une sale conne de bourgeoise», a expliqué l'artiste, se rappelant aussi de la fois où sa mère avait « fait un scandale» lorsqu'on lui avait conseillé d'investir: « Elle a dit: «Vous n'allez pas la rendre propriétaire. A son âge, qu'elle dépense ses sous.»» Résultat: Lio ne dispose aujourd'hui d'aucun bien « à (s)on nom», même s'il lui est arrivé de payer des « maisons», « qui ne sont pas à (s)on nom».

« J'ai 60 ans, je suis en découvert autorisé en permanence, parce que j'ai institutionnalisé ça quand les impôts me couraient derrière», a ajouté Lio. « Il fallait toujours que je sois 10 balles de découvert pour éviter les problèmes.»

Quelques mois plus tôt, la chanteuse avait partagé son désarroi dans l'émission Mesdames Média au sujet du montant de sa retraite, estimé récemment à « 980 euros par mois». « Je ne peux pas prendre ma retraite», avait conclu Lio, espérant tout de même que ce calcul contenait une erreur.

