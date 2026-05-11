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Lio se confie «Toutes les défenses que j'avais mises en place... Bam! Ça a pété un câble!»

Covermedia

11.5.2026 - 10:35

Lio s'est confiée avec émotion sur la mort de son fils Diego lors de sa venue dans C à Vous la suite, le 9 mai (26). Son dernier album, Geoid party in the sky, est un hommage au jeune homme disparu.

Lio a sorti fin novembre 2025 son nouvel album Geoid party in the sky, qui a une résonance spéciale pour l'interprète de Banana Split.
Lio a sorti fin novembre 2025 son nouvel album Geoid party in the sky, qui a une résonance spéciale pour l'interprète de Banana Split.
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11.05.2026, 10:35

11.05.2026, 10:36

Lio a sorti fin novembre 2025 son nouvel album Geoid party in the sky, qui a une résonance spéciale pour l'interprète de Banana Split.

Et pas seulement parce que c'est grâce à la somme réunie après un appel à une cagnotte participative que la chanteuse a pu se consacrer à la partie créative de la production.

En effet, alors qu'elle travaillait sur ce disque qui lui tenait tant à cœur, Lio a connu la « pire» des douleurs: la mort de son fils Diego. En mars 2025, le jeune homme de 21 ans avait quitté le domicile familial lors d'un épisode psychotique et avait été retrouvé mort dans un champ en banlieue parisienne.

Geoid party in the sky porte donc son empreinte, jusqu'en son titre (Geoid est une anagramme de Diego) et la pochette: une œuvre de Diego.

Pourtant, Lio affirme ce 9 mai (26) face à l'animateur Mohamed Bouhafsi que ce n'est pas ce 12e album qui l'a aidée à reprendre pied après le drame. « Je me suis réparée toute seule», a-t-elle assuré.

Parmi ce qui aide peut-être Lio à se réparer, son nouvel engagement pour la santé mentale des jeunes, elle dont les enfants sont neurodivergents. L'artiste a expliqué qu'elle avait découvert qu'elle était également « neurodivergente». « Mais comme je suis une fille, je me suis fort adaptée», a-t-elle expliqué lors de l'émission.

Cependant, la chanteuse de 63 ans reconnaît que « c'est dur en ce moment», en évoquant ce « tel traumatisme» qui a perturbé son équilibre. « Toutes mes défenses que j'avais complètement mises en place, cet hyperdyslexisme que j'avais complètement réussi à maîtriser, cette hyperémotivité... Bam! Ça a pété un câble!» reconnaît-elle.

Et l'interprète de Les Brunes comptent pas pour des prunes ajoute: « Heureusement qu'en parallèle je m'accepte complètement comme je suis, parce que qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Rien! Donc forcément ça me donne une liberté énorme».

Quant à son état d'esprit à peine un an après le décès de son enfant, Lio a fait une mise au point. « Ce n'est pas parce que je suis émue que je suis malheureuse. Je suis triste parce qu'il me manque, mais je suis heureuse», a-t-elle dit également alors qu'elle pleurait et souriait en même temps en évoquant la disparition de son fils.

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