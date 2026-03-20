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Pas contre la chirurgie esthétique Lisa Kudrow: «J'ai peur de me voir un jour ressembler à ma grand-mère»

Covermedia

20.3.2026 - 11:25

Lisa Kudrow a « peur» de ressembler à sa grand-mère, mais elle n'est pas prête à mettre sa santé en péril pour autant. Après une tentative soldée par des effets secondaires, l'actrice de Friends n'est pas près de retenter l'expérience Botox, comme elle l'a confié à The Hollywood Reporter.

Lisa Kudrow a révélé qu'elle avait renoncé au Botox après avoir ressenti des effets secondaires inhabituels.
Lisa Kudrow a révélé qu'elle avait renoncé au Botox après avoir ressenti des effets secondaires inhabituels.
Covermedia

Covermedia

20.03.2026, 11:25

La star de Friends a confié qu'elle avait expérimenté le Botox pour la première fois il y a deux ans, à l'âge de 60 ans, et qu'il était peu probable qu'elle y ait recours à nouveau. Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter et publiée mercredi (18 mars 26), la comédienne a expliqué que la dernière fois qu'elle avait eu recours à ce traitement injectable, elle avait subi plusieurs effets secondaires.

« Je pense qu'il a contribué à l'irritation de mes yeux et à cette expression bizarre sur mon front, donc j'en ai probablement fini avec ce traitement », a déclaré l'actrice de 62 ans.

Bien qu'elle n'ait pas l'intention de revenir au Botox, l'actrice de Mon comeback a admis qu'elle était préoccupée par le fait de vieillir naturellement. « J'ai peur de me voir un jour ressembler à ma grand-mère, mais j'ai hâte de jouer des rôles plus âgés », a-t-elle déclaré à la publication.

Lisa Kudrow s'est déjà exprimée sur ses craintes concernant les procédures cosmétiques. « Je ne juge personne qui le fait. Beaucoup de gens sont fantastiques, mais j'ai aussi peur que si la cicatrisation ne se fait pas correctement, j'aurais l'air plus vieille et altérée », avait-elle déclaré à l'acteur Dax Shepard dans un épisode de 2024 de son podcast Armchair Expert.

La star a également parlé publiquement de sa rhinoplastie à l'adolescence, déclarant au Saturday Evening Post en 2013: « Je suis passée, dans mon esprit, de hideuse à pas hideuse ».

« Je l'ai fait l'été avant d'entrer dans un nouveau lycée », expliquait-elle à l'époque. « Il y avait donc beaucoup de gens qui ne savaient pas à quel point j'étais hideuse avant. »

Lisa Kudrow fait actuellement la promotion de la troisième et dernière saison de sa série documentaire humoristique HBO, Mon comeback.

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