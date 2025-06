Lizzo a confié à l'influenceuse Trisha Paytas, sur son podcast Just Trish, qu'elle avait essayé l'Ozempic. Mais la chanteuse de Good as Hell a une autre recette pour caler son appétit.

Lizzo a admis avoir pris de l'Ozempic pour perdre du poids. Covermedia

La chanteuse Good as Hell, qui documente son parcours de perte de poids sur les réseaux sociaux depuis 2023, a révélé qu'elle avait brièvement pris le médicament avant de décider qu'il ne lui convenait pas.

« J'ai tout essayé. Ozempic fonctionne parce que vous mangez moins. Si vous mangez bien, vous vous sentez rassasié. Mais si vous pouvez simplement le faire par vous-même et prendre le dessus sur vous-même, c'est la même chose», a déclaré Lizzo à l'influenceuse Trisha Paytas sur son podcast Just Trish.

La star de 37 ans a ensuite proposé une analyse qui va à l'encontre des idées reçues en expliquant que ce qui avait le plus modifié sa relation avec la nourriture était la réintroduction de la viande dans son alimentation après des années de végétalisme.

« Ce qui m'a fait changer d'avis, ce n'est pas d'être végétalienne», a précisé Lizzo. « En effet, lorsque j'étais végétalienne, je consommais beaucoup de fausses viandes, beaucoup de pain, beaucoup de riz et je devais en manger beaucoup pour rester rassasiée.»

En conséquence, Lizzo a décidé de réintroduire des protéines animales dans son alimentation. « Lorsque j'ai commencé à manger des aliments complets et à consommer du bœuf, du poulet et du poisson, j'étais rassasiée et je ne grossissais pas. J'étais vraiment rassasiée et je n'agrandissais pas mon estomac en y mettant plein de choses fausses qui ne me remplissaient pas vraiment», a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que même si ce n'était pas sa meilleure option, elle ne considérait pas l'Ozempic comme une « tricherie».

« Je pense que c'est une façon d'être grossophobe lorsque vous dites à quelqu'un qu'il triche», a déclaré Lizzo.