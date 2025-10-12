  1. Clients Privés
Elle reprend le contrôle Lizzo: «J'avais oublié comment me faire confiance»

Covermedia

12.10.2025 - 09:54

Lizzo a révélé à Vulture qu'elle n'a pas apprécié le lancement de ses derniers singles. La chanteuse a fait savoir à son label qu'elle ferait désormais comme elle le souhaite.

Lizzo a admis qu'elle avait récemment « oublié de faire confiance» à ses instincts musicaux.
Lizzo a admis qu'elle avait récemment « oublié de faire confiance» à ses instincts musicaux.
Covermedia

Covermedia

12.10.2025, 09:54

En mars, la chanteuse et rappeuse a annoncé que son cinquième album studio était terminé, bien qu'une date de sortie n'ait pas encore été confirmée en raison de problèmes juridiques.

Malgré l'incertitude, elle a partagé deux singles plus tôt cette année – Love in Real Life et Still Bad – qui, selon elle, ont tous deux été choisis par son label, Atlantic Records.

Dans une récente interview accordée à Vulture, la chanteuse d'About Damn Time a révélé que le choix des titres et de leurs visuels ne s'est pas déroulé comme elle l'avait envisagé. « J'avais oublié comment me faire confiance», a avoué Lizzo.

Elle ajoute: « Je pense que, musicalement, je me suis perdue pendant longtemps».

Déçue par les choix de son label, Lizzo a décidé de reprendre la main sur sa carrière. Dans l'interview, elle décrit comment elle a défendu sa liberté de création lors d'une réunion avec sa maison de disques. « Je me suis assise à la table et j'ai dit: «À partir de maintenant, je dois faire les choses à ma façon. Et j'ai besoin que vous me souteniez. Cela va être un peu effrayant». Et tout le monde était d'accord, et ils ont dit, «On te soutient, tout ce dont tu as besoin».»

En mai, Lizzo a sorti une version dépouillée de Still Bad (Animal Style), indiquant à ses fans qu'elle s'orientait vers un son plus organique.

Le clip qui l'accompagne, filmé avec un iPhone, la montre errant dans les rues de New York après le Met Gala de cette année, s'arrêtant dans une salle d'arcade et à un spectacle de travestis.

« Oh oui, le but était de s'amuser!», a-t-elle déclaré à propos du clip.

La carrière de Lizzo a connu d'importants revers à la fin de 2023 et en 2024, lorsque d'anciens employés ont intenté une série d'actions en justice pour harcèlement sexuel, harcèlement moral et environnement de travail hostile. Elle a nié toutes ces allégations.

