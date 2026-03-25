Loana est décédée à 48 ans

Révélée par la première télé-réalité française «Loft story», Loana a rendu son dernier souffle à l'âge de 48 ans. Elle a été retrouvée morte chez elle à Nice, selon «Paris Match».

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Le procureur de Nice, Damien Martinelli, a confirmé l'information révélée par «Paris Match»: le corps de Loana Petrucciani, 48 ans, ancienne vedette de «Loft Story», a été retrouvé en fin de journée, a précisé à l'AFP le magistrat, indiquant qu'une enquête avait été ouverte «en recherche des causes de la mort».

Elle fut la première gagnante d'une émission de télé-réalité en France, c'était en 2001. Loana Petrucciani avait remporté le premier «Loft Story», sur M6, émission qui avait fait énormément de bruit à l'époque, comptant autant d'amateurs que de détracteurs.

Loana avait défrayé la chronique lors de son aventure télévisuelle, notamment par une scène torride dans la piscine du loft, avec Jean-Edouard. Mais le succès instantané et immense de la blonde dès sa sortie de l'émission a peut-être signé son arrêt de mort.

Jamais Loana n'a su trouver sa place dans le monde de paillettes où elle avait été catapultée. Publiée peu après sa sortie du loft, sa biographie «Elle m'appelait Miette» a recueilli un joli succès en librairie. Mais ensuite, Loana a tenté des percées dans la mode, l'animation TV, la chanson... sans jamais recueillir le succès escompté.

Au fil des ans, la starlette a pris du poids, sombré dans la dépression, la drogue et l'alcool. De crises de démence en tentatives de suicide, ses frasques, pas toujours très reluisantes, ont fait les choux gras de la presse à scandale pendant des années.

Un triste destin qui s'achève donc ce 25 mars.