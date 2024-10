Alexia Laroche-Joubert a évoqué dans C à vous, sur France 5, sur un raté de Loft Story. La productrice de la fameuse émission de téléréalité regrette que la fille de Loana ait été impliquée malgré elle dans le battage médiatique autour de ce programme.

Covermedia

Alexia Laroche-Joubert a produit Loft Story en 2001. Aujourd'hui l'iconique émission de téléréalité est le sujet de la série Culte, sur Amazon Prime, et la productrice y est interprétée par une comédienne, Anaïde Rozam. Toutes deux ont été invitées sur le plateau de C à vous, sur France 5 pour parler de la série... et de l'original.

Pour cela, celle qui a lancé ce type de programme en France, avait beaucoup d'anecdotes à évoquer. Or un moment l'a particulièrement ébranlée et lui cause encore des « regrets»: la révélation par la presse de l'enfant de la candidate Loana.

La jeune femme n'avait pas précisé être la maman d'une petite fille, qui avait été placée à la DDASS. La folie médiatique autour du Loft a été telle que certains journalistes, enquêtant sur les candidats, ont découvert la maternité de Loana. Et l'ont révélée, photo de la mère et de la fille à l'appui. Sans le consentement de la mère et, à fortiori du bébé, bien entendu.

«D'une certaine façon, Loana ne voulait pas qu'on sache qu'elle avait cette maternité-là. En plus une maternité qui est complexe», souligne Alexia Laroche-Joubert.

«Ça a été un moment très violent», reconnaît-elle. « Il y a un mot qui est un peu à la mode, c'est le principe du consentement. C'est-à-dire que tous les lofteurs étaient consentants, nous étions consentants à produire l'émission, M6 était consentante à la diffuser. La seule qui n'était pas consentante à se retrouver en une des médias, c'était ce petit bébé. Mindy, qui d'un seul coup se retrouvait embarquée dans une histoire qui la dépassait et qui l'a d'ailleurs probablement marquée.»

Alexia Laroche-Joubert confesse qu'elle a elle aussi été dépassée par les événements. «C'est vrai que là, je me suis dit: «Il y a un truc qui nous échappe.» Et on ne pouvait rien faire!» s'exclame-t-elle.

La vie de Loana a connu beaucoup de hauts, et surtout des bas... et sa fille Mindy, aujourd'hui âgée de 25 ans et, selon Pure People, maman d'un enfant, ne « veut pas d'une femme comme (elle) comme mère».

