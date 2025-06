La rumeur veut que Lorde donne un concert surprise au festival de Glastonbury. La chanteuse a, de son côté, déclaré à BBC Radio 2 être « très enthousiaste» à l'idée de se laisser « tenter» de faire un tour à la Worthy Farm.

Lorde a répondu aux spéculations selon lesquelles elle donnerait un concert secret au festival de Glastonbury cette année. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'interprète de Royals sortira son quatrième album, Virgin, le vendredi 27 juin, et le programme de la Pyramid Stage ce jour-là prévoit un créneau « TBA» (ndlr: to be announced, soit à annoncer en français) de 35 minutes avant les concerts d'Alanis Morissette, de Biffy Clyro et de The 1975.

Interrogée sur ces rumeurs lors d'une interview sur BBC Radio 2 jeudi, Lorde a répondu: « Wow! Vous savez... Je suis plutôt enthousiaste, honnêtement. J'ai l'impression que... parce que l'album va sortir à peu près à ce moment-là...» La présentatrice Jo Whiley a alors fait remarquer que le « timing serait bon», et la chanteuse de Green Light a répondu: « Je suis assez tentée par ce qui se passe parce que j'ai beaucoup d'amis qui jouent aussi... Nous verrons, nous verrons si je peux tirer quelques ficelles et y aller».

La chanteuse néo-zélandaise, de son vrai nom Ella Yelich-O'Connor, s'est déjà produite au festival britannique emblématique en 2022 et 2017. Lorde a ensuite expliqué qu'elle avait été choquée par l'ampleur du festival lorsqu'elle avait chanté sur la Pyramid Stage il y a trois ans. « (C'était) absolument incroyable – énorme», a-t-elle poursuivi. « C'est le meilleur festival du monde.»

Visiblement ravie de jouer avec les nerfs de ses fans, Lorde a ajouté: « Je n'ai pas vraiment fait la fête (avant), donc je pourrais... Je suis impatiente de venir jouer. Nous verrons bien. Il faut que j'en parle aux autorités compétentes».

Le festival de Glastonbury se déroulera à Worthy Farm, dans le Somerset, du 25 au 29 juin. Les têtes d'affiche sont The 1975, Neil Young et Olivia Rodrigo.