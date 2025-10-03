Lori Loughlin et Mossimo Giannulli se sont séparés après 28 ans de mariage. Le porte-parole de l'actrice a confirmé l'information auprès du magazine People, tout en précisant qu'un divorce n'est pas à l'ordre du jour.

Lori Loughlin et Mossimo Giannulli prennent des chemins séparés après 28 ans de mariage.

« Ils vivent séparément et font une pause dans leur mariage», a déclaré le représentant de Lori Loughlin au magazine People jeudi 2 octobre (25), notant qu'« il n'y a pas de procédure judiciaire pour le moment».

Le couple a mis en vente son manoir de Los Angeles pour 16,5 millions de dollars en février de cette année, a également rapporté le journal.

Lori Loughlin et Mossimo Giannulli ont deux enfants adultes ensemble: l'influenceuse Olivia Jade, qui a été romantiquement liée à la star de Saltburn Jacob Elordi, et Isabella Rose. Le couple s'est dit oui en novembre 1997. Lori Loughlin était auparavant mariée à Michael Burns.

La star de La Fête à la maison a été aperçue réconfortée par son ancien partenaire James Tupper à l'extérieur du Bird Streets Club à Los Angeles, la veille de l'annonce de sa séparation du père de ses filles.

En mai 2020, le couple a plaidé coupable d'avoir payé 500.000 dollars pour que leurs deux filles soient acceptées à l'université de Californie du Sud en tant que recrues de l'équipe d'aviron, bien qu'elles ne pratiquent pas ce sport. Ils avaient été arrêtés dans le cadre de l'opération Varsity Blues, un scandale national impliquant 33 parents fortunés.

Lori Loughlin, surtout connue pour son rôle de tante Becky dans la sitcom à succès des années 80 et du début des années 90, a purgé deux mois derrière les barreaux dans une prison fédérale en Californie, tandis que Mossimo Giannulli a purgé une peine de cinq mois de prison.