Louane a organisé son enterrement de vie de jeune fille au Maroc. Sur Instagram, la future mariée a publié un carrousel de photos qui montrent que le séjour entre copines a été sympathique!

Louane a attendu quelques années pour avoir l'occasion de célébrer son enterrement de vie de jeune fille. Covermedia

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Mais l'artiste de 29 ans s'est donnée les moyens d'en profiter à plein!

La maman d'Esmée a dit « oui» à son amoureux Florian Rossi en 2024, quand il lui a fait sa demande... et ce n'est qu'à cause de divers projets professionnels que les noces n'ont pas encore été célébrées. Mais le timing se resserre! Le fameux enterrement de vie de jeune fille, qui prend place désormais dans le planning des futures mariées, a été organisé.

La chanteuse de Je vole s'est envolée pour le Maroc avec une bande de neuf filles tout aussi décidées qu'elle à rendre ce moment inoubliable. Les photos qu'elle a publiées sur son compte Instagram le 7 avril (26) en témoignent.

Baignades dans une splendide piscine, exercices de gym pour se préparer (ou réparer les effets de la soirée? on ne le saura pas!), relaxation en bikini, soirées chics dans un cadre idyllique, dîners que l'on devine savoureux... Tout a été fait selon les règles, mais sans exagération, en toute élégance et amitié.

« 10 pommes, beaucoup de chaos, pas de regrets, presque mariée», a écrit en légende la chanteuse d'Avenir, qui garde pour elle la date de ses noces à venir avec Florian Rossi.