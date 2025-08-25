Louane s'est récemment fiancée avec Florian Rossi, le père de sa fille Esmée. Et avant le mariage, mais aussi avant la tournée qui l'attend en septembre, la chanteuse de 28 ans profite d'une pause en Italie.

Louane

Covermedia Covermedia

Tout est au zénith pour Louane.

Fraîchement fiancée à Florian Rossi, la maman d'Esmée, cinq ans, profite d'une pause bien méritée.

Après Saint-Tropez, et avant un retour en tournée prévu au mois de septembre, c'est en Italie que la chanteuse de 28 ans se détend, comme en témoigne son compte Instagram. Sur la plage enlaçant son cher et tendre à la tombée de la nuit, photo souvenir près de la tour de Pise, soirée entre copines, grande bouffée d'air frais face aux montagnes, séance de croquis sur le sable, saveurs italiennes... tout y est pour reprendre des forces.

« Maintenant, tout va bien... comme une glace qui ne fond pas», peut-on lire en légende des clichés de vacances.

Dans l'une de ses stories, la chanteuse de Maman a également fait part de ses difficultés avec la langue italienne. Sur une vidéo d'un chien qui dodeline de la tête, elle fait une comparaison explicite: « Moi quand je dis «Io parlo un poco italiano» et qu'on me parle beaucoup italien». Heureusement, la compréhension approximative n'a pas l'air d'avoir entaché le séjour de Louane et de son amoureux, en dernière ligne droite avant leur mariage.