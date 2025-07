Louis Tomlinson annonce sur X qu'il quitte ce réseau social. La star de One Direction estime les rumeurs et commentaires négatifs sont devenus «trop lourds» à gérer.

Louis Tomlinson annonce sur X qu'il quitte ce réseau social.

Louis Tomlinson en a assez des «conversations conspirationnistes» sur sa vie privée et qui circulent sur X. Le chanteur des One Direction a donc annoncé, aux premières heures mardi, quitter le réseau social, expliquant que ces spéculations négatives étaient devenues trop difficiles à gérer.

«Ces derniers mois, il m'est devenu impossible d'être ici», a écrit le chanteur sur X, anciennement Twitter. «Toutes ces discussions conspirationnistes sur ma compagne, mon fils ou même parfois les opinions sur ma mère. C'est trop et c'est trop blessant pour moi!»

La star de 33 ans, qui a un fils de neuf ans, Freddie, avec son ancienne compagne Briana Jungwirth, a dû faire face à un regain d'intérêt pour sa vie amoureuse ces derniers mois, depuis qu'il a commencé à fréquenter Zara McDermott, une star de la télé-réalité britannique. Louis Tomlinson a d'autre part connu de nombreuses pertes personnelles depuis qu'il a accédé à la célébrité avec les One Direction en 2010. Sa mère Johannah Deakin est décédée d'une leucémie en 2016 et, trois ans plus tard, sa jeune sœur Felicity est morte à la suite d'une overdose accidentelle. En octobre de l'année dernière, Liam Payne, l'ex-partenaire de Louis Tomlinson dans One Direction, s'est tué en chutant du balcon d'un hôtel en Argentine.

Pour conclure son message émouvant, Louis Tomlinson a remercié «tous ceux qui (l)'ont toujours soutenu» en lui témoignant de la gentillesse.