Le fossé entre Louis Tomlinson et Zayn Malik semble s'élargir après un incident présumé entre les deux chanteurs qui semble se confirmer au vu de leurs récentes activités sur les réseaux sociaux. Les deux anciens chanteurs de One Direction travaillaient alors sur une série pour Netflix.

Louis Tomlinson (g.) a cessé de suivre Zayn Malik sur Instagram à la suite d'une altercation présumée.

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Le journal The Sun a rapporté que les deux anciens membres du groupe One Direction ont une altercation physique lors du tournage de leur série documentaire en trois épisodes, dont le titre n'a pas été révélé.

Zayn Malik aurait cogné Louis Tomlinson au visage lors d'une dispute après une remarque présumée du chanteur de Fatal sur la défunte mère de son collègue, Johannah Deakin. L'altercation aurait laissé à Louis Tomlinson une concussion et le sort de leur série Netflix reste incertain.

Le show devait suivre les deux chanteurs alors qu'ils « embarquent pour un road trip à travers l'Amérique dans une aventure spontanée pour se reconnecter, explorer et rire beaucoup», selon un communiqué de presse datant de 2025.

Louis Tomlinson s'est désabonné du compte Instagram de Zayn Malik depuis samedi (18 avril 2026). Ses sœurs, Phoebe et Lottie, ont aussi cessé de suivre le chanteur de Pillowtalk, tandis que Louis Tomlinson continue de suivre les autres anciens membres du groupe One Direction, Harry Styles, Niall Horan et le défunt Liam Payne.

«Souci de santé»

Entre-temps, Zayn Malik a été hospitalisé pour un souci de santé. La star a invoqué une maladie non spécifiée pour expliquer qu'il a été contraint d'annuler certains événements organisés pour ses fans à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Konnakol.

Dans la légende d'une photo de lui assis dans un lit d'hôpital, Zayn Malik a expliqué sur Instagram: « À mes fans, merci à tous pour votre amour et votre soutien, maintenant et toujours. La semaine a été longue et je suis toujours en train de me remettre».

Louis Tomlinson et Zayn Malik se sont rencontrés en 2010 sur le plateau de l'émission X-Factor et ont par la suite formé les One Direction avec Harry Styles, Niall Horan et Liam Payne, décédé en octobre 2024. Ils ont rencontré un succès international au sein du groupe, qui a annoncé faire une pause un an après le départ de Zayn Malik en 2015.