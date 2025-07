Luc Besson et Jean Reno se sont partagé la vedette sur des films à succès à leurs débuts. Après ce beau palmarès, le réalisateur et le comédien, restés proches, se sont donné rendez-vous en fin de carrière.

Luc Besson et Jean Reno en 2006. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Luc Besson et Jean Reno ont promis de se retrouver pour un moment de nostalgie au moment de leur retraite.

Le réalisateur de 66 ans et l'acteur de 76 ans se sont mutuellement propulsés dans le septième art en collaborant sur quelques-uns de leurs plus grands succès comme Subway (1985), Nikita (1990) et Léon (1994).

S'ils ont depuis poursuivi leur carrière et travaillé avec de nombreuses autres grandes stars du cinéma, le réalisateur et l'acteur des Visiteurs n'ont pas oublié leur collaboration fructueuse et l'amitié qui en a résulté.

« On s'est fait une promesse avec Jean Reno, quand on sera à la retraite d'ici une quinzaine d'années, on se mettra autour de la cheminée et on regardera ce qu'on a fait», a confié Luc Besson à Télé Star.

Mais pour le réalisateur de Lucy, hors de question de se donner rendez-vous pour cette fin de chapitre « avant» leur retraite officielle! Et le cinéaste compte bien se focaliser sur des pans de sa vie que le cinéma a éclipsés pendant un temps.

« Arrêter le cinéma, ça ne sera pas ne rien faire, ça sera faire le reste. Parce que le cinéma a phagocyté pas mal de choses dans ma vie personnelle, notamment vis-à-vis de mes premiers enfants», a-t-il précisé.

Luc Besson est père de cinq enfants issus de trois de ses anciennes compagnes. Il est devenu père pour la première fois en 1987 avec la naissance de sa fille Juliette Besson, issue de son idylle avec Anne Parillaud. Il accueille sa seconde fille, Shanna, avec la réalisatrice et actrice Maïwenn en 1993. Ses trois autres enfants sont nés de son mariage avec Virginie Silla en 2004, Thalia, née en 2001, Sateen, en 2003, et Mao, en 2005.