Un petit-fils de Jack Nicholson est accusé d'avoir agressé une femme. Sean Norfleet a été libéré sous caution, mais risque la prison, indique People.

Sean Norfleet a été libéré sous caution, mais risque la prison. Imago

Sean Norfleet, un des petit-fils de Jack Nicholson, a été arrêté pour violences domestiques à Los Angeles. Sean Norfleet a été accusé d'avoir attaqué une femme dont le nom n'a pas été révélé, selon les dossiers d'arrestation du département de la police de Los Angeles.

Le jeune homme de 29 ans a été arrêté et inculpé pour violence domestique le mardi 5 août, indique People. Sean Norfleet, qui est l'aîné des petits-enfants de Jack Nicholson (88 ans), a été libéré plus tard le même jour, moyennant une caution de 50.000 dollars. Une comparution devant le tribunal a également été programmée pour le 26 août. Sean, dont le nom de naissance est Sean Knight Nicholson, risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre ans s'il est reconnu coupable.

Il a étudié le cinéma à l'Emerson College de Boston, dans le Massachusetts, avant de se lancer dans la production musicale. Il se décrit comme un «compositeur de musique» sur son profil des réseaux sociaux. Il travaille également comme DJ, sous le nom de « Cutter Mattock», et dans sa bio Instagram, il a déclaré que ses genres musicaux préférés étaient «horror composition, experimental club, hardcore, dark ambient» et « phonk».

Il est le fils aîné de la fille aînée de l'acteur de The Shinning, Jennifer, et de son ex-mari Mark Norfleet. Le petit-fils de Jack Nicholson avait sept ans lorsque ses parents ont divorcé en 2003.