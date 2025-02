«Ma partenaire s'appelle...» - La grosse bourde de Nelson Monfort

Depuis le 26 janvier, TF1 a dévoilé au compte-gouttes l'identité des candidats de l'édition 2025 de «Danse avec les stars», qui débutera le 7 février. Le journaliste sportif Nelson Monfort fait partie de cette volée. Invité de l'émission «C à vous» sur France 5, il a commis son premier faux pas, avant même de commencer la compétition.

Nelson Monfort a dévoilé sur France 5 l'identité de sa partenaire dans «Danse avec les stars», avant même l'annonce officielle de TF1. Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

«Danse avec les stars», c'est un événement pour TF1, qui réalise des cartons d'audience avec ce programme. La chaîne privée française n'a donc pas hésité à entretenir le suspense quant au casting de sa 14ème saison.

Les noms des «stars» ont été communiqués les uns après les autres depuis le 26 janvier et la liste complète a été publiée ce mardi. Par contre, on ne connaît pas encore l'identité de tous les danseurs.

Or, Nelson Monfort était l'invité de l'émission «C à vous» lundi soir sur France 5, aux côtés de Fauve Hautot, Chris Marques et Sophie Davant. Et, comme à son habitude, le commentateur sportif n'a pas été avare de paroles.

«Vous avez le droit de l'annoncer?»

Evoquant son entraînement, Nelson Monfort a lâché: «Ma partenaire porte un prénom charmant. Elle s’appelle Calisson et en plus elle est native d’Aix-en-Provence. Ça ne s’invente pas! Elle est adorable, elle danse très très bien. Et on l’appelle Cali pour simplifier».

Or, si cette info pouvait sembler anodine sur le moment, elle ne l'était pas du tout: TF1 n'avait pas encore annoncé officiellement l'identité de tous les danseurs, ni avec qui les pros allaient former des duos. Manifestement mal à l'aise, Chris Marques a aussitôt demandé: «Mais vous avez le droit de l'annoncer ?» Sans se démonter, Nelson Monfort a répondu un timide : «Oui je crois»...

Encore un peu de patience...

Mauvais timing, donc, pour le journaliste aux célèbres frisettes. Mais ce mardi, l'info est désormais officielle: c'est bien avec Calisson Goasdoué qu'il s'entraîne de manière intensive, pour tenter de cartonner devant le jury de l'émission.

Pour ce qui est du reste du casting 2025: on sait maintenant presque tout. Charlotte de Turckheim dansera avec Yann-Alrick Mortreuil, Lénie avec Jordan Mouillerac, Sophie Davant avec Nicolas Archambault, Florent Manaudou avec Elsa Bois, Mayane avec Christophe Licata, Claude Dartois avec Katrina Patchett, Eve Gilles avec Nino Mosa, Jungeli avec Inès Vandamme, Adil Rami avec Ana Riera et donc Nelson Monfort avec Calisson Goasdoué.

À l'heure où nous écrivons, les noms des partenaires de Julie Zenatti et de Franck Leboeuf n'ont pas été dévoilés par TF1.