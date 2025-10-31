  1. Clients Privés
Actu people «Madame grinch pour vous servir» - Iris Mittenaere laisse les internautes pantois

Covermedia

31.10.2025 - 10:54

Iris Mittenaere a bien joué le jeu pour la soirée Meta d'Halloween mercredi. L'ancienne Miss France a misé sur une version féminine d'un personnage bien connu qui a laissé les internautes pantois sur Instagram.

Covermedia

31.10.2025, 10:54

Iris Mittenaere se met au vert ! Pour Halloween, l'ancienne Miss France a fait confiance à son styliste Liam Cdjg pour créer une tenue inspirée de son « film pref», le Grinch, comme elle en a témoigné sur Instagram.

L'ex-reine de beauté s'est donc présentée mercredi à la soirée déguisée de Meta au Pavillon Cambon Capucines, dans le 1er arrondissement de Paris, maquillée en vert, les jambes habillées de collants assortis, une fabuleuse toison couleur sapin recouvrant son corps et ses bras.

«Madame grinch pour vous serviiir», a indiqué celle qui a ajouté une longue perruque blonde pour féminiser son personnage. «Alors, à votre avis combien de temps cette transformation?» a-t-elle questionné en légende des images.

Les internautes ont surtout salué le glamour de la jeune femme de 32 ans, même velue et le teint olive. D'autres stars se sont aussi fait remarquer lors de la soirée, comme le rappeur Oli dans un costume inspiré du film Massacre à la tronçonneuse.

