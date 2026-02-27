  1. Clients Privés
Il abandonne son nom Maddox, l'aîné de la fratrie Jolie-Pitt, tourne aussi le dos à son père

Covermedia

27.2.2026 - 10:37

Le fils aîné d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, Maddox Jolie-Pitt, a supprimé le nom Pitt de son nom de famille, relate People. Le jeune homme de 24 ans s'aligne sur un choix fait par ses frères et soeurs.

Le fils adoptif des acteurs divorcés a travaillé en tant qu'assistant réalisateur sur Couture, un drame récemment sorti avec sa mère dans le rôle principal. Angelina Jolie y joue le rôle de Maxine Walker, une femme atteinte d'un cancer du sein dont la vie croise celle de deux autres femmes pendant la semaine de la mode à Paris.

Lorsque le film est sorti dans les cinémas français mercredi 24 février (26), on peut voir dans le générique de fin que l'aîné des acteurs est inscrit comme « Maddox Jolie», rapporte le magazine People. En 2024, dans le générique de Maria, qui mettait en scène Angelina Jolie dans le rôle de la chanteuse d'opéra Maria Callas, le nom du producteur exécutif était Maddox Jolie-Pitt.

Angelina Jolie a cinq autres enfants avec son ex-mari, à savoir Pax, 22 ans, Zahara, 21 ans, Shiloh, 19 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 17 ans. Maddox n'est pas le seul des enfants de Brad Pitt à abandonner le nom de famille paternel. Zahara a supprimé le nom de son père lors de la cérémonie d'intronisation de sa sororité au Spelman College d'Atlanta en 2023, se désignant uniquement sous le nom de Zahara Marley Jolie. En 2024, Vivienne en a fait de même dans le programme de la pièce The Outsiders, jouée à Broadway, et s'est présentée sous le nom de Vivienne Jolie.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont rencontrés en 2003 sur le plateau de Mr & Mrs Smith, alors que l'acteur était encore marié à Jennifer Aniston. Le couple, déjà parent, s'est dit oui en 2014, et s'est séparé deux ans plus tard. Leur divorce a été houleux et certains détails, notamment en ce qui concerne leur domaine français de Miraval, ne sont pas encore totalement réglés.

