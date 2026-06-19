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«C'était un gros plus» Madonna avait un critère très original dans son choix de compagnons

Covermedia

19.6.2026 - 17:20

Madonna a été très spécifique dans ses choix de partenaires amoureux par le passé. La chanteuse de 67 ans avait particulièrement besoin de se sentir à l'aise chez eux.

Madonna
Madonna

Covermedia

19.06.2026, 17:20

Madonna a révélé qu'elle choisissait autrefois ses compagnons en fonction de leur salle de bains.

La chanteuse a raconté lors de son passage dans le jeu télévisé Rent Free que, lorsqu'elle rencontrait des hommes dans les années 1980, elle leur demandait s'ils avaient une douche ou une baignoire, et ce détail lui permettait de décider si elle les fréquenterait.

« Je choisissais mes petits amis en fonction de la présence d'une baignoire et d'une douche que je pouvais utiliser», a déclaré la chanteuse de 67 ans. « Je leur demandais: «Alors, où habites-tu?» Et ils me répondaient: «J'habite dans l'Upper West Side.» Et je leur demandais: «Tu as une baignoire?» C'était un gros plus pour moi.»

La reine de la pop n'a d'ailleurs pas seulement profité de la salle de bain! « J'allais chez ce garçon ou ce petit ami potentiel pour prendre un bain ou une douche. Et je mangeais les plats faits maison de sa mère!» a-t-elle raconté.

L'interprète de Material Girl sort depuis deux ans avec Akeen Morris, 29 ans, un ancien footballeur jamaïcain. Des rumeurs de fiançailles ont circulé l'an dernier après qu'elle a été aperçue portant un gros diamant à l'annulaire gauche.

Elle a auparavant été mariée à Sean Penn de 1985 à 1989, puis à Guy Ritchie de 2000 à 2008. Ils ont un fils, Rocco, âgé de 26 ans, tandis que Madonna est la mère de cinq autres enfants: Lourdes, 29 ans, qui est née de sa relation avec le chorégraphe Carlos Leon, David, 20 ans, adopté au Malawi, Mercy, 20 ans, également adoptée au Malawi, et les jumelles Stella et Estere, 14 ans, adoptées en 2017.

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