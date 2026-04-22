  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Pas juste des vêtements» Madonna désemparée : sa tenue de Coachella a... disparu

Clara Francey

22.4.2026

La tenue de scène portée par Madonna lors de son apparition surprise avec Sabrina Carpenter à Coachella le week-end dernier a disparu, a regretté la légende de la pop, qui offre une récompense pour récupérer ce costume.

Agence France-Presse

22.04.2026, 08:57

22.04.2026, 09:19

«J'ai découvert que les pièces vintage que je portais avaient disparu», a regretté la diva de 67 ans dans un message publié sur Instagram lundi. L'ensemble violet incluait une veste, un corset et une robe, provenant de la collection personnelle de la chanteuse.

«Ce ne sont pas seulement des vêtements, ils font partie de mon histoire», a insisté Madonna, en précisant que d'autres pièces de la même époque avaient également disparu.

«J'espère et je prie pour qu'une âme charitable retrouve ces pièces et me contacte», a-t-elle ajouté, en expliquant offrir «une récompense pour leur restitution en bon état».

Madonna a surpris le public de Coachella vendredi, en s'affichant aux côtés de la chanteuse Sabrina Carpenter, vingt ans après sa première apparition sur scène lors de ce festival, devenu mythique aux Etats-Unis.

Le duo de circonstances a interprété deux titres de la reine de la pop: «Vogue» et «Like a Prayer». Une prestation qui intervenait quelques jours après que Madonna ait annoncé la sortie d'un nouvel album, «Confessions II», attendu le 3 juillet.

Les plus lus

Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
Trump subit un camouflet en Virginie, Obama entre dans l’arène !
Jura vaudois : tollé autour d’une campagne scientifique de capture de loups
Arrestations, exécutions : l'Iran muscle brutalement la répression
A l’heure de la retraite, de plus en plus de rentiers changent leur fusil d’épaule
Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre