Madonna et Elton John font la paix. Leur dispute remonte à 2002, mais la Material Girl a affirmé sur Instagram que tout était désormais apaisé.

Madonna et Elton John ont « enfin enterré la hache de guerre» après s'être affrontés publiquement pendant plus de vingt ans. Covermedia

Covermedia Covermedia

La querelle entre la reine de la pop et le légendaire auteur-compositeur-interprète remonte à 2002, lorsque le Rocket Man a qualifié la chanson du film James Bond, «Die Another Day», interprétée par sa collègue, de «pire chanson de Bond jamais écrite».

Deux ans plus tard, Elton John a également déclaré qu'il avait été choqué de voir Madonna nommée pour la meilleure performance live aux Q Awards 2004 et l'a accusée de chanter en playback lors de ses concerts.

L'interprète de Your Song avait affirmé s'être excusé par la suite pour ses commentaires, mais Madonna a révélé sur Instagram lundi soir que leur réconciliation s'est en réalité produite après sa performance avec Brandi Carlile lors de l'émission Saturday Night Live le week-end dernier.

«Nous avons enfin enterré la hache de guerre!!! Je suis allée voir @eltonjohn au SNL ce week-end!!! WOW. Au fil des décennies, j'ai souffert de savoir que quelqu'un que j'admirais tant partageait publiquement son aversion pour moi en tant qu'artiste. Je ne l'ai pas compris. On m'a dit qu'Elton John était l'invité musical de SNL et j'ai décidé d'y aller», a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle et d'Elton John dans les coulisses.

«Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit»

Madonna a poursuivi en décrivant comment elle a demandé pardon à Elton John dès qu'elle l'a vu et a immédiatement senti le «mur entre nous» s'effondrer.

«Le pardon est un outil puissant. En quelques minutes. Nous nous sommes serrés dans les bras», a poursuivi la star de 66 ans. «Puis il m'a dit qu'il avait écrit une chanson pour moi et qu'il voulait travailler avec moi. C'était comme si la boucle était bouclée!!!»

En réponse, Elton John a remercié Madonna d'être venue sur le plateau du Saturday Night Live à New York et de lui avoir accordé son pardon, à lui et sa «grande gueule».

«Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit. Surtout quand je pense à tout le travail révolutionnaire que tu as fait en tant qu'artiste – ouvrant la voie à toute une génération d'artistes féminines pour réussir et être fidèles à elles-mêmes. Je suis heureux que nous puissions aller de l'avant», a déclaré le musicien, avant de féliciter la chanteuse de Holiday d'avoir attiré l'attention sur la crise du VIH/SIDA dans les années 80.

Pour conclure, le chanteur de 78 ans a exprimé son espoir que ses retrouvailles avec Madonna débouchent sur de futures collaborations, notamment en ce qui concerne leur soutien à la communauté LGBTQ.

«Je suis de plus en plus affligé par toutes les divisions qui existent dans notre monde en ce moment. Vous et moi avons été acceptés et embrassés de tout cœur par des communautés menacées dans le monde entier. En nous unissant, j'espère que nous pourrons faire de grandes choses pour ceux qui ont vraiment besoin de soutien. Et nous nous amuserons beaucoup en le faisant!!!» a ajouté Elton John.