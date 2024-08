«Mais où sont passées toutes ces années ?» - L’émouvant message de Sylvie Vartan

Sylvie Vartan a souhaité sur Instagram à son fils David Hallyday un joyeux anniversaire. Le tendre message est accompagné d'un carrousel de photos souvenirs d'eux deux très craquantes.

Covermedia

Sylvie Vartan célèbre une occasion très particulière... ou plutôt deux! Le 14 août, David Hallyday a eu 58 ans. Et sa maman lui a souhaité un joyeux anniversaire, en anglais, sur Instagram.

Mais la chanteuse de J'ai un problème a aussi rappelé à son fils qu'il est « le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie». Et pour cause! Sylvie Vartan est née le 15 août. Elle a fêté ce jeudi ses 80 ans. Mère et fils ont donc un anniversaire presque commun.

« Mais où sont-elles passées toutes ces années?», s'interroge la maman avec nostalgie alors qu'elle a publié cinq superbes photos d'elle et de David bébé et enfant.

Deux photos en noir et blanc montrent David tout bébé. Sur la première, Sylvie Vartan tient serré contre elle le nourrisson. Sur la seconde, elle embrasse le bébé de quelques mois, que l'on voit de face. Trois autres photos, en couleur cette fois, permettent de voir David grandir, aussi blond que sa maman. Sur la dernière photo publiée, tous deux portent le même t-shirt avec une impression de Betty Boop. David Hallyday a environ 8-9 ans.

Les commentaires du post de l'ex-femme de Johnny Hallyday sont chaleureux et rendent hommage au « fils idéal» qu'est David Hallyday. Clara Luciani, qui est maman depuis septembre 2023, a partagé la joie de Sylvie Vartan en écrivant: « Magnifiques photos ma chère Sylvie. Quel cadeau d'être maman!» En février de cette année, David Hallyday avait confié à Sophie Davant, sur Europe 1: « Ma mère pour moi, c'est une reine».

Covermedia