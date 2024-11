Ben Affleck a qualifié Jennifer Lopez de « spectaculaire». En instance de divorce, l'acteur a salué la performance de la chanteuse dans son dernier film lors d'une interview avec Entertainment Tonight.

Ben Affleck a fait l'éloge des talents d'actrice de son ex-femme, Jennifer Lopez. Covermedia

Lors de la promotion de Small Things Like These, qu'il a produit, la star a également parlé du dernier film de Jennifer Lopez, Unstoppable, dans lequel elle joue aux côtés de Don Cheadle, Jharrel Jerome et Bobby Cannavale.

« Unstoppable est un film très différent de celui-ci, mais d'une certaine manière, il est également ancré dans la passion d'artistes très talentueux», a déclaré l'acteur à Entertainment Tonight. « Billy Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel et Bobby Cannavale étaient tous passionnés par ce film.»

« Jennifer est spectaculaire», a-t-il ajouté.

Unstoppable raconte l'histoire vraie du lutteur Anthony Robles, né avec une jambe et qui a remporté le championnat national en 2011. Jennifer Lopez joue le rôle de sa mère, Judy Robles. Le film a été présenté dans de nombreux festivals de cinéma aux États-Unis tout au long du mois d'octobre et sera dans les salles de cinéma au Royaume-Uni et aux États-Unis en décembre.

La chanteuse a demandé le divorce au bout de deux ans de mariage avec Ben Affleck à Los Angeles en août, mois qui coïncidait avec l'anniversaire de leurs noces en Georgie en 2022. La rupture est intervenue après des rumeurs selon lesquelles les deux vivaient séparément. Jennifer Lopez a annulé sa tournée d'été pour passer du temps avec sa famille, et ils ont mis leur maison de Beverly Hills sur le marché.

Il s'agissait du deuxième mariage de Ben Affleck et du quatrième de Jennifer Lopez.

