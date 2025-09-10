Malika Ménard a mis au monde cette année son premier enfant avec son mari Karim. Si la petite Sherazade fait le bonheur de ses parents, sa naissance n'a pas été aussi idyllique que l'ex-Miss France l'imaginait, comme elle l'a confié à Lou Média.

Malika Ménard n'est pas d'accord avec un certain cliché sur les accouchements. Covermedia

L'ex-reine de beauté a donné naissance cette année à sa fille Sherazade, qu'elle partage avec son mari Karim. Au cours de cette expérience, Malika Ménard a pu constater que certaines idées sur l'accouchement étaient selon elle bien loin de la réalité.

« Je trouve que ce n'est pas rendre service aux femmes quand on dit: «C'est merveilleux, quand ton bébé est là, tu oublies tout!»», a-t-elle relevé au micro de Lou Média, faisant référence aux douleurs intenses et complications qui peuvent accompagner un accouchement. « Non, ce n'est pas vrai», a-t-elle ensuite lancé.

Si son amour pour sa fille est « indescriptible», Malika Ménard ne souhaite pas renier pour autant l'aspect éprouvant de ce moment. « Ça a quand même été vécu dans ma tête et dans mon corps de manière très violente. Ça n'a pas été oublié dès que j'ai eu Sherazade sur moi», a-t-elle ajouté.

Quelques mois plus tôt, Malika Ménard s'est confiée auprès de Gala sur la naissance de sa fille, survenue « un mois et quatre jours avant son terme». En prime, vers la fin de sa grossesse, la jeune mère a souffert d'un cytomégalovirus, un virus de la même famille que l'herpès et la varicelle, et a dû accoucher par césarienne. Heureusement, après « une semaine à l'hôpital», Malika Ménard et sa petite famille ont pu rentrer sereinement chez eux.