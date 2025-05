Malika Ménard est récemment devenue maman pour la première fois d'une petite fille prénommée Sherazade. Un accouchement qui s'est déroulé « plus tôt que prévu», d'après les confidences de l'ancienne Miss France à Gala.

Malika Ménard nage dans le bonheur depuis la naissance de sa petite Sherazade, son premier enfant avec son mari Karim. Covermedia

Mais l'arrivée du bébé s'est faite « plus tôt que prévu», notamment en raison d'un petit souci de santé chez sa mère de 37 ans.

« Sherazade est arrivée un mois et quatre jours avant son terme», a confié l'ancienne reine de beauté au magazine Gala. « Tout s'est un peu précipité, elle est arrivée plus tôt, sa vie était un peu en danger, la mienne aussi. C'était lourd! Je suis descendue au bloc sans rien connaître de cette opération (par césarienne) parce que je pensais accoucher par voie basse.»

Avant l'accouchement, Malika Ménard avait été dépêchée à l'hôpital par son médecin à la suite d'analyses ayant révélé la présence du cytomégalovirus, un virus de la même famille que l'herpès et la varicelle.

« J'avais eu une semaine de fièvre, de courbatures, un manque d'énergie et des malaises. Je pensais que c'était lié à la fin de ma grossesse», s'est-elle rappelée. Or, une fois le diagnostic dévoilé, Malika Ménard et de son bébé ont été surveillés, avant que l'accouchement ne soit déclenché lorsque le cœur de la petite a « commencé à battre lui aussi très fort».

Heureusement, l'urgence du moment n'a pas empêché la mère et sa fille de profiter de la magie de leur première rencontre. « C'était merveilleux! Je l'ai trouvé très belle, c'est normal, c'est ma fille...» a remarqué Malika Ménard avec humour. « Mais surtout, je me suis dit que pour un bébé prématuré, elle a l'air quand même grande avec un certain poids. J'étais soulagée!»

La petite famille a pu rentrer chez elle après « une semaine à l'hôpital» et Malika Ménard a attendu deux semaines supplémentaires, le temps de se remettre, pour annoncer l'heureux événement à ses abonnés.