Margot Robbie a de drôles de souvenirs de Londres. L'actrice australienne y a fait un passage très mouvementé au début de sa carrière, comme elle l'a confié au micro du podcast Table Manners.

Margot Robbie a révélé qu'elle avait été expulsée d'une boîte de nuit londonienne. Covermedia

La star de 35 ans, qui a vécu en Europe entre 2014 et 2016, a admis avoir été mise à la porte du célèbre Infernos de Clapham, au sud de la capitale britannique.

Margot Robbie s'est rappelé dans un épisode du podcast Table Manners que ses colocataires de l'époque lui avaient pourtant assuré qu'il était « impossible de se faire virer» de ce club.

« Nous travaillions en Belgique où je les ai rencontrés (ses colocataires) et ils m'ont parlé d'Infernos», s'est souvenue la star de Hurlevent, notant que le lieu avait été qualifiant d'« amusant».

« On ne peut pas se faire virer de là, on peut faire n'importe quoi à Infernos, et on ne peut pas se faire virer», lui avait-on dit. « Et je me suis dit: «Wow, ça a l'air d'être le paradis».»

Mais la réalité était tout autre. « Nous avons tous passé un week-end à Londres une fois le travail terminé», a expliqué l'actrice. « Et bien sûr, nous sommes allés à Infernos, et au bout d'un quart d'heure, nous avons été mis à la porte.»

Elle aurait même été « traînée dehors» par la sécurité tout en protestant: « Mais c'est Infernos, on ne peut pas se faire virer d'Infernos».

« Le videur m'a dit: «Écoutez, nous autorisons la plupart des choses, mais quand votre ami fait (censuré) nous vous mettons dehors». Et je me suis dit: «D'accord, c'est juste!»», s'est-elle rappelée.

Et cet endroit n'est pas le seul à avoir blacklisté l'actrice et ses amis: « Oui, pendant un certain temps, nous avons été bannis de plusieurs endroits!»