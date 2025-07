Mariah Carey a de nouveau surpris ses interlocuteurs lorsqu'on lui a demandé son opinion sur les noces de Jeff Bezos et Lauren Sanchez où elle n'était pas. En 2003, la chanteuse américaine avait déjà fait bien rire en affirmant ne « pas connaître» Jennifer Lopez lorsqu'on l'a interrogé sur le retour de la pop star et actrice.

Surtout, ne vous attendez pas à ce que Mariah Carey vous réponde comme vous l'espérez! Covermedia

Covermedia Covermedia

Approchée par un paparazzi dans les rues de Malibu, en Californie, la chanteuse de 56 ans a été interrogée sur le mariage de trois jours de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en juin à Venise, en Italie, auquel de nombreuses célébrités ont assisté. Et sa réponse toute simple, partagée dans une vidéo du compte Paparazzi Videos sur TikTok, a beaucoup amusé la Toile!

Lorsque le photographe lui a demandé ce qu'elle avait pensé des noces du PDG d'Amazon, que certaines stars ont durement critiquées, la chanteuse de All I want for Christmas a répondu: « Je n'y étais pas». Inévitablement, son interlocuteur lui a ensuite demandé si elle avait été invitée ou non. « Oh ne partez pas là-dedans», lui a-t-elle répondu.

Cet échange a rappelé à certains internautes une autre réponse amusante de la star en 2003, lorsqu'on lui avait demandé ce qu'elle pensait à l'époque du « retour de Jennifer Lopez». Mariah Carey avait alors lancé avec un sourire: « Je ne la connais pas».

Résultat, pour un internaute, « elle ne les connaît pas», a-t-il plaisanté à propos de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. « J'attendais qu'elle dise... Je ne les connais pas», peut-on également lire dans la section commentaires, tandis qu'un autre internaute a relevé avec humour: « Haha, elle se fiche du mariage de Bezos, c'est Mariah Carey!»