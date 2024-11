Cela fait trente ans que Mariah Carey résonne dans les platines à l'approche de Noël avec son tube, All I Want For Christmas (Is You). La chanteuse a prétendu au micro de Capital Breakfast ignorer cet anniversaire, malgré la sortie d'une nouvelle pochette pour l'occasion!

Mariah Carey a refusé d'admettre que sa chanson de Noël avait atteint un nouveau record. Covermedia

Covermedia

Mariah Carey a refusé d'admettre que sa chanson de Noël avait atteint un nouveau record.

L'icône de 55 ans est considérée par beaucoup comme la reine officielle de Noël grâce à son classique indémodable All I Want For Christmas (Is You).

Cependant, la chanteuse a eu du mal à admettre que son tube de 1994 a maintenant officiellement 30 ans.

« Je n'aime pas les mots «temps» et «trente», donc je ne sais pas ce que cela signifie», a-t-elle lancé avec humour à l'émission Capital Breakfast, avant d'affirmer qu'elle avait plutôt l'impression que sa chanson était sortie « 30 minutes» plus tôt.

Or, malgré sa réticence à la radio, Mariah Carey semble pleinement profiter de l'anniversaire de son titre festif qu'elle a réédité cette année avec une nouvelle pochette. La pop star a partagé la nouvelle en octobre sur les réseaux sociaux: « Bien qu'il ne soit pas encore temps d'écouter de la musique de Noël... je voulais partager un aperçu de la nouvelle pochette. Je voulais vous donner un aperçu de #MerryChristmas30!»

Posant dans une combinaison de Père Noël pour l'une des images, et dans une robe crème pour la seconde, Mariah Carey a ajouté: « En hommage à la pochette originale de l'album, voici la pochette de deux des quatre nouveaux singles All I Want For Christmas (Is You).»

Covermedia