Mariah Carey a signé un énorme contrat pour plusieurs albums, indique Forbes. La star a choisi un label et un producteur qui, selon elle, apportent un véritable «changement culturel».

Mariah Carey a signé un énorme contrat pour plusieurs albums. ats

Covermedia Covermedia

Ses fans l'attendent depuis sept ans... L'icône de la musique, âgée de 56 ans, a enfin annoncé la sortie prochaine de son 16e album studio en en dévoilant la semaine dernière le premier single, Type Dangerous.

Mais ce n'est pas la seule bonne surprise que la chanteuse de All I Want for Christmas a réservé à son public. Aujourd'hui, les fans peuvent se réjouir d'apprendre que leur idole ouvre un tout nouveau chapitre de son histoire musicale.

Selon Forbes, la star a conclu un partenariat avec Gamma, la société musicale indépendante de Larry Jackson, dans le cadre d'un accord portant sur plusieurs albums. Le label a déjà signé d'autres grandes stars comme Usher et Snoop Dogg, et c'est sous ce label que Mariah Carey sortira son nouveau disque. Et elle y voit le signe d'un renouveau créatif.

La chanteuse a déclaré à Forbes: « Ce que Larry Jackson est en train de construire chez Gamma va au-delà de la musique. Il s'agit d'un changement culturel, et je suis ravie de faire partie ce mouvement qui honore l'héritage tout en repoussant les limites». «Ce prochain chapitre consiste à m'approprier mon histoire et à créer librement selon mes propres termes», a-t-elle précisé.

Si le titre et la date de sortie de son nouvel album n'ont pas encore été révélés, il a été confirmé que Mariah Carey travaillait avec L.A. Reid, qui assure la production exécutive de l'album. Le duo travaille ensemble depuis qu'il a signé avec Island Def Jam au début des années 2000, et qu'il a aidé à superviser la sortie de l'album multi-platine The Emancipation of Mimi.

Ce nouveau disque sera le premier de la chanteuse de We Belong Together depuis Caution, sorti en 2018 et qui s'est classé dans le top 5 aux États-Unis, mais n'a pas obtenu le succès escompté avec seulement 200.000 ventes mondiales (contre 28 millions d'exemplaires vendus en 1993 de son troisième opus, Music Box).