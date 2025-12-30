  1. Clients Privés
Saint-Tropez Marine Le Pen se rendra aux obsèques de Brigitte Bardot

Basile Mermoud

30.12.2025

Marine Le Pen sera présente aux obsèques de Brigitte Bardot, le 7 janvier à Saint-Tropez, a indiqué mardi à l'AFP l'entourage de la cheffe des députés du Rassemblement national, qui avait par le passé reçu le soutien public de l'icône du cinéma et de la chanson française.

La patronne du RN avait promptement réagi à l'annonce du décès de l'actrice dimanche, en rendant hommage à une «femme exceptionnelle», «incroyablement française : libre, indomptable, entière» (archives).
La patronne du RN avait promptement réagi à l'annonce du décès de l'actrice dimanche, en rendant hommage à une «femme exceptionnelle», «incroyablement française : libre, indomptable, entière» (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

30.12.2025, 19:22

30.12.2025, 19:23

Mariée depuis trois décennies à un ex-conseiller de Jean-Marie Le Pen, Brigitte Bardot ne cachait pas sa sympathie pour le parti d'extrême droite et avait notamment appelé les maires à parrainer la première candidature présidentielle de Mme Le Pen en 2012.

Marinière, ballerines et décolleté Bardot. «BB», cette muse qui a changé nos dressings

Marinière, ballerines et décolleté Bardot«BB», cette muse qui a changé nos dressings

