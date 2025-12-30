Saint-TropezMarine Le Pen se rendra aux obsèques de Brigitte Bardot
Basile Mermoud
30.12.2025
Marine Le Pen sera présente aux obsèques de Brigitte Bardot, le 7 janvier à Saint-Tropez, a indiqué mardi à l'AFP l'entourage de la cheffe des députés du Rassemblement national, qui avait par le passé reçu le soutien public de l'icône du cinéma et de la chanson française.
Mariée depuis trois décennies à un ex-conseiller de Jean-Marie Le Pen, Brigitte Bardot ne cachait pas sa sympathie pour le parti d'extrême droite et avait notamment appelé les maires à parrainer la première candidature présidentielle de Mme Le Pen en 2012.