Marine Lorphelin a été très occupée après son année Miss France. Entre ses études de médecine, dont elle est ressortie diplômée l'an dernier, et les opportunités professionnelles qui lui ont tendu les bras, la docteure a fini par s'épuiser, comme elle l'a confié à Sally.

La vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour Marine Lorphelin ces dernières années. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'ex-Miss France a repris ses études de médecine après avoir rendu sa couronne en 2014. Un pari réussi pour celle qui a reçu son diplôme d'État de docteur en médecine l'an dernier avec la mention « très honorable», alors qu'elle participait en parallèle à des émissions de télévision sur la santé en tant que chroniqueuse et animatrice, comme le Magazine de la santé et Prenez soin de vous! sur France 5.

Cependant, cette période n'a pas du tout été facile pour elle, comme elle l'a confié ce mois-ci dans l'émission YouTube de Sally. Malgré son « planning d'étudiante en médecine bien chargé», Marine Lorphelin a d'abord « culpabilisé» à l'idée de « refuser» les invitations et rôles qu'on lui proposait en tant qu'« ambassadrice» de Miss France.

« Je me disais: «Allez, tu es quand même capable de tout faire». Je mettais un petit peu de côté le sommeil en me disant: «Ce n'est pas grave, tu bosseras la nuit ou le week-end»», s'est-elle rappelée, précisant qu'elle était en quatrième année de médecine à cette époque.

Or, cette décision a inévitablement eu des conséquences négatives sur son bien-être. «Au bout d'un moment, j'ai complètement craqué», a avoué l'ancienne reine de beauté. « J'ai fait une espèce de burn-out. J'ai des troubles anxieux qui se sont installés, je faisais des crises d'angoisse par manque de sommeil et par excès de stress.»

Marine Lorphelin a donc dû apprendre à « dire non» sans culpabiliser et à privilégier les « projets» qui vont « (l)'épanouir professionnellement».