Pourquoi il a refusé le rôle principal d'Avatar et ses 250 millions de dollars

Matt Damon est passé à côté d'un contrat très lucratif en refusant le rôle principal d'Avatar. Il a expliqué pourquoi dans une interview pour CNN.

Matt Damon a expliqué pourquoi il a refusé le rôle principal d'Avatar en 2009.

La star de 52 ans a décliné le rôle malgré une offre du réalisateur James Cameron qui comprenait le versement d'une partie des profits du box-office, ce qui aurait rapporté à l'acteur un cachet de 250 millions de dollars.

Lors d'une récente interview avec CNN, il a expliqué qu'il avait refusé le rôle parce qu'il était sous contrat avec la saga Jason Bourne à l'époque. « Je suis sûr que c'est la plus grosse somme qu'un acteur ait jamais refusé, a-t-il commencé. J'avais un contrat. J'étais en train de tourner le film Bourne et je savais qu'on allait devoir retravailler dessus après la fin du tournage, que je devais le finir jusqu'au bout, j'aurais dû quitter le film un peu à l'avance, les laisser dans l'embarras et je ne voulais pas faire ça. »

La star d'Oppenheimer a reconnu qu'il voulait « désespérément » travailler avec James Cameron mais qu'il ne pouvait pas laisser ses « amis en plan ». Lors d'une interview pour la BBC en décembre dernier, avant la sortie de la suite d'Avatar, La Voie de l'eau, le journaliste avait avancé au réalisateur de Titanic l'idée de faire jouer Matt Damon dans une future suite d'Avatar.

« Il faut qu'on le fasse, a répondu le cinéaste. Nous devons le faire pour que le monde soit à nouveau en équilibre. Mais il n'aura pas 10%, hors de question. »

Le rôle de Jake Sully dans Avatar a finalement été attribué à Sam Worthington.

