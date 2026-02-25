Matthieu Delormeau a profité du plateau de Tout beau, tout n9uf! pour indiquer qu'il était célibataire. Et si une rencontre doit avoir lieu, ça sera pour du sérieux.

Matthieu Delormeau

Covermedia Covermedia

Avis aux amateurs: Matthieu Delormeau est prêt à vivre un grand amour.

Le chroniqueur de TBT9, de retour sur le plateau mardi 24 février (26) a annoncé qu'il en avait fini avec les relations multiples et passagères.

Alors qu'il racontait sa routine quand il rentrait chez lui après l'émission, Matthieu Delormeau a expliqué qu'il dînait seul, devant la télévision... Ce qui a fait réagir Cyril Hanouna, qui lui a demandé s'il n'allait pas ensuite surfer sur des sites de rencontre pour finir la soirée.

Matthieu Delormeau s'est montré catégorique: après avoir envoyé une vanne à son boss, et précisé qu'il était comme lui et n'avait « plus de zizi», il a insisté: « Je cherche l'amour». « Et pas la galéjade?» lui a rétorqué incrédule Cyril Hanouna. Le chroniqueur a alors confirmé: « et pas la galéjade».

Un vœu pieu pour celui qui, quelques instants plus tard sur le même plateau, a affirmé que les hommes « ont des besoins sexuels supérieurs aux femmes» et doivent « faire des efforts bien supérieurs» pour « ne pas être infidèles». Une idée reçue qui n'a pas fait l'unanimité – et n'est pas du tout validée par la science, une étude de l'Université de Saarland, en Allemagne, réalisée en 2023, ayant démontré que hommes et femmes ont les mêmes besoins mais les expriment différemment à cause de la norme sociale.

La chroniqueuse Polska a notamment réagi pour démentir l'affirmation de Matthieu Delormeau, qui lui a assuré que, « à 50 ans, ménopausée», elle n'aurait « pas du tout envie de ça». Le chroniqueur s'est alors pris un soufflet de la journaliste de 56 ans, Valérie Bénaïm: « T'as 50 ans, t'es ménopausée? Alors ferme ta gueule».