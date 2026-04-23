Matthieu Delormeau évoque sa vertigineuse descente aux enfers

Matthieu Delormeau a décidé de faire de sa chute un (mauvais) exemple pour les autres avec la publication d'un livre sur son parcours dans l'addiction. Le chroniqueur de Tout beau, tout n9uf était de passage sur France Inter mardi pour mettre en garde les auditeurs sur la drogue et le chemsex.

Matthieu Delormeau a décidé de faire de sa chute un (mauvais) exemple. IMAGO/Starface

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Matthieu Delormeau l'assure: il est tombé bien bas, il a survécu, on ne l'y reprendra plus. Surtout, le chroniqueur de Tout beau, tout n9uf veut que ses erreurs aident les autres. C'est pour cette raison qu'il publie Il a suffi d'une fois... (éd. Leduc), un ouvrage dans lequel il martèle que «le vrai courage ce n'est pas d'arrêter, c'est de ne jamais se laisser entraîner».

Invité du Grand portrait de la matinale de France Inter, l'animateur et producteur a raconté comment il est tombé dans la drogue, jusqu'à «4 grammes de cocaïne et 15 millilitres de GHB» par jour, et les marathons du sexe qui le laissaient sans sommeil plusieurs jours durant.

«C'est vivre deux ans tout seul dans un appartement. J'ai dû sortir cinq fois en deux ans, je ne m'aimais pas, je ne voulais pas qu'on me voie, j'étais parano, j'avais peur des gens», raconte celui qui se faisait tout livrer par taxi-moto, allant jusqu'à payer 182 euros pour une boîte de Doliprane.

Survivant

Inévitablement, sa banque finit par l'appeler. «Vous avez des gros emprunts qui arrivent, des gros remboursements et il n'y a qu'1,68 euro sur votre compte», le prévient-on. Il faudra plusieurs cures et quelques démêlés avec la justice pour que l'homme de 52 ans se reprenne définitivement. L'addiction a cependant laissé des traces physiques à celui que les docteurs voient comme un survivant, notamment sur son foie, son nez et sa gorge fragilisés.

Son parcours, c'est «l'histoire d'un connard qui a eu besoin d'une bonne leçon pour devenir quelqu'un de mieux», estime-t-il. «La sanction m'a coûté très cher, je sais pas si c'était au prix du connard que j'étais, mais je ne la souhaite à personne», assume Matthieu Delormeau.