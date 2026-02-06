Matthieu Delormeau est furieux et dément les propos tenus sur TBT9 assurant qu'il a été condamné à 3 mois de prison. Son casier est vierge, déclare le chroniqueur de la même émission sur X.

Matthieu Delormeau l’a mauvaise. IMAGO/Avalon.red

Covermedia Covermedia

Matthieu Delormeau l'a mauvaise ! Un policier, dans lequel il avait toute confiance, est venu dans l'émission de Cyril Hanouna prétendre qu'il a un casier judiciaire non vierge!

Résumons : le 5 février, l'ex-policier du Raid Bruno Pomart était sur le plateau de Tout beau, tout n9uf pour donner la version de la police alors que Matthieu Delormeau est accusé d'avoir insulté des agents dans un commissariat. Matthieu Delormeau se serait énervé, le 7 janvier, car il estimait que la plainte qu'il était venu déposer contre un chauffard n'était pas assez rapidement enregistrée.

Ceux qu'il a traités de «charlots» et de «police de merde» auraient moyennement apprécié son attitude et ont déposé une main courante. Ils envisageraient de porter plainte contre le chroniqueur, déjà sur la sellette pour une altercation avec un chauffeur de VTC et anciennement impliqué dans une affaire de drogue.

Déception

Face à Cyril Hanouna et aux téléspectateurs, Bruno Pomart a affirmé que « Matthieu Delormeau a totalement dérapé». Il a ajouté que le cinquantenaire avait eu un « comportement relativement instable» vis-à-vis des policiers. Selon lui, la plainte pourrait entraîner de lourdes conséquences pour Matthieu Delormeau, qui aurait déjà écopé de « trois mois de sursis». « Si on fait tomber le sursis, on va en prison directement», a rappelé doctement l'ancien du Raid.

Oui, mais voilà, Matthieu Delormeau proteste. «Je n'ai jamais été condamné à 3 mois de prison, avec ou sans sursis! Mon casier judiciaire est vierge», a-t-il immédiatement affirmé sur X.

Le chroniqueur a ensuite renvoyé l'ancien policier mal informé dans les cordes et a affiché sa déception. «Et c'est un policier qui vient affirmer cela en direct (Bruno que je croyais toujours impeccable)», a-t-il conclu son message.

Selon Voici, Matthieu Delormeau viendra accompagné de son avocat sur TBT9 la semaine prochaine pour donner sa version des faits de l'altercation au commissariat. Ambiance...