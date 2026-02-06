  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Charlots» Matthieu Delormeau voit rouge et dément avoir déjà été condamné

Covermedia

6.2.2026 - 11:11

Matthieu Delormeau est furieux et dément les propos tenus sur TBT9 assurant qu'il a été condamné à 3 mois de prison. Son casier est vierge, déclare le chroniqueur de la même émission sur X.

Matthieu Delormeau l’a mauvaise.
Matthieu Delormeau l’a mauvaise.
IMAGO/Avalon.red

Covermedia

06.02.2026, 11:11

Matthieu Delormeau l'a mauvaise ! Un policier, dans lequel il avait toute confiance, est venu dans l'émission de Cyril Hanouna prétendre qu'il a un casier judiciaire non vierge!

Résumons : le 5 février, l'ex-policier du Raid Bruno Pomart était sur le plateau de Tout beau, tout n9uf pour donner la version de la police alors que Matthieu Delormeau est accusé d'avoir insulté des agents dans un commissariat. Matthieu Delormeau se serait énervé, le 7 janvier, car il estimait que la plainte qu'il était venu déposer contre un chauffard n'était pas assez rapidement enregistrée.

Ceux qu'il a traités de «charlots» et de «police de merde» auraient moyennement apprécié son attitude et ont déposé une main courante. Ils envisageraient de porter plainte contre le chroniqueur, déjà sur la sellette pour une altercation avec un chauffeur de VTC et anciennement impliqué dans une affaire de drogue.

«Tout beau, tout n9uf». Christine Bravo enterre la hache de guerre avec Matthieu Delormeau

«Tout beau, tout n9uf»Christine Bravo enterre la hache de guerre avec Matthieu Delormeau

Déception

Face à Cyril Hanouna et aux téléspectateurs, Bruno Pomart a affirmé que « Matthieu Delormeau a totalement dérapé». Il a ajouté que le cinquantenaire avait eu un « comportement relativement instable» vis-à-vis des policiers. Selon lui, la plainte pourrait entraîner de lourdes conséquences pour Matthieu Delormeau, qui aurait déjà écopé de « trois mois de sursis». « Si on fait tomber le sursis, on va en prison directement», a rappelé doctement l'ancien du Raid.

Oui, mais voilà, Matthieu Delormeau proteste. «Je n'ai jamais été condamné à 3 mois de prison, avec ou sans sursis! Mon casier judiciaire est vierge», a-t-il immédiatement affirmé sur X.

Le chroniqueur a ensuite renvoyé l'ancien policier mal informé dans les cordes et a affiché sa déception. «Et c'est un policier qui vient affirmer cela en direct (Bruno que je croyais toujours impeccable)», a-t-il conclu son message.

Selon Voici, Matthieu Delormeau viendra accompagné de son avocat sur TBT9 la semaine prochaine pour donner sa version des faits de l'altercation au commissariat. Ambiance...

TBT9. «Il ne se sent pas de venir ce soir» - Hanouna justifie l'absence de Delormeau

TBT9«Il ne se sent pas de venir ce soir» - Hanouna justifie l'absence de Delormeau

Les plus lus

«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
Vous pouvez fouiller les mails d’Epstein… et c’est glaçant
Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée