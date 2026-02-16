Maya Hawke a dit oui à Christian Lee Hutson le 14 février (26). La fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke et le chanteur se sont unis devant un parterre de stars à New York.

Maya Hawke

Maya Hawke s'est mariée avec l'auteur-compositeur-interprète Christian Lee Hutson lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à New York le jour de la Saint-Valentin.

De nombreuses stars ont assisté au mariage de l'actrice et du musicien à l'église épiscopale St George, dont les parents de la mariée, les acteurs Uma Thurman et Ethan Hawke, ainsi que plusieurs membres du casting de Stranger Things.

Ethan Hawke a été photographié conduisant sa fille à l'autel, vêtu d'un costume noir classique, tandis qu'Uma Thurman portait une tenue florale bleu clair. Après la cérémonie, les jeunes mariés et leurs invités se sont rendus au club privé The Players à Manhattan pour la réception.

Plusieurs membres de la série à succès de Netflix étaient présents, notamment Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Joe Keery, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink et Natalie Dyer. Les acteurs Sam Nivola et Kathryn Newton étaient également venus.

Maya Hawke, également connue pour son rôle d'Eleanor dans Do Revenge et la voix d'Anxiety dans Inside Out 2, est liée à Christian Lee Hutson depuis 2023. Le couple a souvent travaillé ensemble sur des projets musicaux, le musicien ayant contribué aux albums de sa nouvelle femme, Moss en 2022, et Chaos Angel en 2024. Maya Hawke a également chanté sur l'album Paradise Pop 10 de Christian Lee Hutson et s'est jointe à lui lors de sa tournée en 2025.

Le couple, qui a longtemps été ami avant d'entamer une relation amoureuse, a publiquement confirmé sa relation lors de la première de John Proctor Is the Villain à Broadway en avril 2025.