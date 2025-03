«T'es pas mon ami, je te tue»: les menaces de Hanouna à Delormeau

Si Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau se sont écharpés, cette fois le public a connaissance de l'envers du décor. Face au démenti des avocats de l'employeur du chroniqueur, Mediapart révèle les propos violents du « patron» de TPMP.

En 2023, Matthieu Delormeau officiait comme chroniqueur de l'émission présentée et produite par Cyril Hanouna. Covermedia

Objet fréquent des vannes du présentateur de l'émission, il était censé rire aux blagues de son patron. Oui, mais voilà... Le 13 février, dans « Le 6 à 7 avec Baba», Matthieu Delormeau n'a pas le cœur à rire, car « deux de ses proches étaient gravement malades», révèle Mediapart.

« On fait des vannes ici. Si tu n'es pas prêt à faire des vannes, tu rentres chez toi mon chéri», lui lance Cyril Hanouna.

Or, le chroniqueur ne se laisse pas maltraiter et se rebiffe. « As-tu déjà vu un chroniqueur qui parle comme ça son patron?» lui demande alors Cyril Hanouna. « Tu as déjà vu un patron qui parle comme ça aux chroniqueurs?» rétorque Matthieu Delormeau.

Cyril Hanouna n'apprécie pas. Avant la coupure pub, il annonce en direct aux millions de spectateurs qui le suivent sur la défunte chaîne C8: « On va en parler dans un instant, restez avec nous, on va tout remettre au clair parce qu'il a la mémoire courte».

Voilà pour ce que le public a vu en direct. Ce qui s'est dit pendant la pub a été enregistré. L'ordre aurait été donné d'effacer la bande, mais une copie, que s'est procurée Mediapart, a survécu.

L’animateur @Cyrilhanouna, par la voix de son avocat, dément avoir violemment menacé son chroniqueur Matthieu Delormeau pendant une coupure pub. Mediapart en publie la preuve. Suite de notre enquête à lire sur Mediapart. ⬇️ pic.twitter.com/i3wjOn7PM8 — Yunnes Abzouz (@Yunnes_Abzouz) March 20, 2025

Le média en ligne, qui a publié le 18 mars (25) une longue enquête sur le harcèlement par Cyril Hanouna de ses collaborateurs, a décidé d'en faire connaître son contenu en réponse au démenti des avocats du producteur. Et le journaliste Yunnes Abzouz a dévoilé ce « hors antenne» sur son compte X jeudi 20 mars.

«On a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang»

« Eh oh! Eh! On n'est pas chez ta mère ici!» lance Cyril Hanouna face à un Matthieu Delormeau qui lui répond: « Ma mère est morte». Et son employeur d'enchaîner: « Ni chez ton père! Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois. Matthieu, arrête de me prendre pour un con! Excuse-toi à la sortie, c'est pas bien, ce que t'as fait...»

Puis le ton monte, jusqu'aux menaces. « Je te le dis, on est dans la rue tous les deux, je te mets en sang. Ah mais je te le dis», assène Cyril Hanouna. « Tu fais pas ça, okay? T'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les c***lles à l'antenne? Non mais, t'es un taré, toi! Parce qu'on a fait deux vannes sur toi? (...) Je fais cinquante vannes, si je veux.»

L'extrait laisse entendre Matthieu Delormeau, las de ces vannes à répétitions, répondre avec une certaine innocence: « C'est toujours les mêmes. T'appuies tout le temps là où ça fait mal».

Cyril Hanouna ne voit pas « le problème». « On a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang», continue-t-il. « Je te le dis! Je te le dis! Non mais, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper.»

Dans le rang après la pub

Le chef de TPMP finit par demander au chroniqueur de faire allégeance, et il s'exécute, au retour de la coupure pub, comme ont pu le voir les téléspectateurs, les larmes aux yeux.

« Il y a deux personnes de mon entourage très proches qui sont très malades... Ça fait de la peine. Tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible», explique le présentateur du talk-show du week-end, TPMP People.

Quatre jours plus tôt, l'Arcom avait infligé une amende de 3,5 millions d'euros à C8 pour les insultes proférées par Cyril Hanouna envers le député LFI Louis Boyard. Une amende de plus... avant la décision finale de ne pas reconduire l'autorisation de la chaîne appartenant à Vincent Bolloré.

En attendant la rentrée sur une chaîne du groupe M6, Cyril Hanouna fait un carton sur le Net.