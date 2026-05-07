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«Sweet boy» Meghan Markle dévoile de rares photos pour l'anniversaire d'Archie

Covermedia

7.5.2026 - 10:03

L'aîné des enfants du prince Harry et Meghan Markle, le prince Archie, né le 6 mai 2019, a fêté ses sept ans. Pour l'occasion, sa mère a posté sur Instagram des images inédites de sa famille.

Covermedia

07.05.2026, 10:03

Meghan Markle a célébré le septième anniversaire de son fils, le prince Archie, avec de nouvelles photos sur Instagram. La duchesse de Sussex a posté une première photo de son mari, le prince Harry, berçant leur fils lorsqu'il était nouveau-né.

Sur la deuxième image, Archie tient la main de sa sœur de quatre ans, la princesse Lilibet, sur une plage. Le cliché met en avant les cheveux roux des deux bambins.  « 7 ans plus tard... Joyeux anniversaire à notre adorable garçon», a écrit Meghan Markle dans la légende du post.

La duchesse de 44 ans n'a pas donné d'autres détails sur la façon dont la famille a célébré l'anniversaire d'Archie.

Meghan, Duchess Of Sussex
Meghan, Duchess Of Sussex

Depuis qu'ils ont abandonné leur rôle au sein de la monarchie britannique en 2020, les deux époux vivent à Montecito, en Californie.

Lors d'une apparition dans l'émission The Late Show with Stephen Colbert en 2023, le prince Harry s'est dit étonné que ses enfants aient hérité de ses cheveux roux.

« C'est sans aucun doute ma mère qui a hérité de ses cheveux roux. Le gène roux est très fort! Le gène Spencer est très, très fort», a déclaré le duc de Sussex, faisant référence à la famille de sa défunte mère, Lady Diana. « J'ai vraiment pensé au début de ma relation (avec Meghan) que si nous avions des enfants, le gène roux ne résisterait pas aux gènes de ma femme, mais je me suis trompé. Allez les roux!»

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