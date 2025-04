Meghan Markle et le prince Harry restent très discrets sur leurs enfants. Mais il arrive à la duchesse de Sussex de partager des images discrètes de ses «petits amours».

Covermedia Covermedia

Meghan Markle a donné un aperçu de son week-end « douillet» avec ses deux enfants.

L'épouse du prince Harry a partagé sur Instagram trois photos d'elle en compagnie de leur fils, le prince Archie, cinq ans, et de leur fille, la princesse Lilibet, trois ans.

La première photo la montre en train de tendre une rose à sa fille, dont les longs cheveux roux brillent au soleil. Sur le second cliché, on aperçoit le prince Archie observant un buisson de roses, avant d'en tendre une vers l'appareil photo qui capture la troisième image du post. La grande fleur y cache le visage du garçonnet, mes ses cheveux roux foncés sont également mis en avant.

«L'amour du dimanche... avec mes petits amours», a inscrit Meghan Markle dans la légende.

Plus tôt, l'ancienne star de Suits a partagé dans ses Stories Instagram quelques vidéos des coulisses de son « week-end douillet en famille», y compris des images d'elle en train de cuisiner et de préparer l'une des confitures qu'elle vend via sa marque lifestyle As Ever.

«Qu'est-ce qu'on en pense, Lili?», l'entend-on demander à sa fille tout en remuant le mélange. « Je trouve que c'est magnifique», lui répond alors la fillette.

La semaine dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont demandé un renforcement de la protection des enfants sur les réseaux sociaux. Après avoir inauguré à New York un mémorial dédié aux enfants dont les familles pensent que les contenus en ligne ont contribué à leur mort, le prince Harry a estimé que les grandes entreprises « big tech» devraient en faire plus.

«Nous voulons nous assurer que les choses changent pour qu'il n'y ait plus d'enfants perdus à cause des médias sociaux», a déclaré le prince Harry à BBC Breakfast.