Meghan et Harry se lâchent à la maternité !

La duchesse de Sussex a partagé sur Instagram une vidéo d'elle et du prince Harry en train de danser à la maternité peu avant l'arrivée de leur deuxième enfant et première fille, la princesse Lilibet. Le couple a accueilli sa fille le 4 juin 2021.

Covermedia Covermedia

Meghan Markle a partagé sur Instagram une vidéo rigolote d'elle et son époux, le prince Harry, dansant juste avant la naissance de leur fille, la princesse Lilibet.

On y voit le couple jouer le célèbre tube Baby Momma Dance Song, avant de se filmer en train de danser dans une chambre d'hôpital, où la duchesse de Sussex, tenant son ventre arrondi, doit bientôt accoucher de sa fille. L'ancienne star de Suits a partagé ces images sur le réseau social à l'occasion du quatrième anniversaire de la jeune Lilibet. Mais ce petit moment de légèreté avait aussi un but: aider à déclencher l'accouchement!

« Il y a quatre ans aujourd'hui, ceci s'est également produit», a révélé Meghan Markle dans la légende de la vidéo. « Nos deux enfants sont nés une semaine après la date prévue... alors quand la nourriture épicée, la marche et l'acupuncture n'ont pas fonctionné, il ne restait plus qu'une chose à faire!»

«Chaque jour est plus lumineux»

Sur les images, la duchesse de Sussex est vêtue d'une robe noire, tandis que le prince Harry, en pantalon et pull à capuche gris, fait quelques apparitions avec des pas de danse amusants.

En parallèle, la fondatrice de la marque As Ever a partagé un cliché du prince Harry tenant sa fille lorsqu'elle était encore bébé, puis plusieurs images récentes de cette dernière, dont le visage reste partiellement dissimulé.

« Joyeux anniversaire à notre superbe fille! Il y a quatre ans aujourd'hui, elle est entrée dans nos vies – et chaque jour est plus lumineux et meilleur grâce à elle», a déclaré l'ancienne actrice dans la légende d'une photo en noir et blanc d'elle avec la jeune princesse. « Merci à tous ceux qui nous ont envoyé de l'amour et qui ont célébré cette journée spéciale.»

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en 2018 et sont également parents d'un fils de six ans, le prince Archie.