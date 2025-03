Meghan Markle devrait s'ouvrir un peu plus sur sa vie de famille dans sa nouvelle série Netflix, With Love, Meghan. En outre, la duchesse de Sussex a affirmé auprès de People que partager le même nom de famille que ses proches signifiait « beaucoup» pour elle.

Meghan Markle, duchesse de Sussex.

Covermedia Covermedia

Meghan Markle a partagé les raisons sentimentales derrière son nom de famille depuis son mariage avec le prince Harry.

La reine Elizabeth II a conféré les titres de duc et duchesse de Sussex à son petit-fils et à l'ancienne actrice de Suits après leur mariage en 2018. Lors d'une conversation avec Mindy Kaling dans le deuxième épisode de sa nouvelle série Netflix, With Love, Meghan, la duchesse de Sussex a expliqué qu'elle n'utilisait plus son nom de naissance, Markle.

« Les gens ne croiraient pas que Meghan Markle a mangé au (fast-food) Jack in the Box», a remarqué la cinéaste américaine dans un aperçu du show obtenu par People. L'épouse du prince Harry lui a ensuite répondu: « C'est marrant que tu continues à dire Meghan Markle. Tu sais que je suis une Sussex maintenant».

Elle a ensuite fait remarquer que ses deux enfants, le prince Archie, cinq ans, et la princesse Lilibet, trois ans, utilisent également Sussex comme nom de famille.

« On a des enfants et on se dit: «Non, je partage mon nom avec mes enfants»», s'est-elle rappelée à ce sujet. « Je n'imaginais pas à quel point ce serait important pour moi, mais ça signifie tellement d'avoir ce nom de famille, notre petit nom de famille.»

Un point que Meghan Markle a également souligné dans une interview avec People, précisant que ce titre faisait « partie de notre histoire d'amour». « C'est le nom que nous partageons en tant que famille, et je pense que je n'avais pas réalisé à quel point cela était important pour moi jusqu'à ce que nous ayons des enfants», a-t-elle relevé. « J'aime qu'Archie, Lili, H et moi ayons ce nom en commun. Cela signifie beaucoup pour moi.»

Par ailleurs, la mère de famille a annoncé qu'elle préparait un nouveau podcast, qui devrait être diffusée au printemps. La femme d'affaires de 43 ans a signé un contrat avec Lemonada Media l'an dernier. Meghan Markle a précédemment animé le podcast Archetypes, qui a fait ses débuts sur Spotify en 2022.