Meghan Markle a révélé au podcast Aspire pourquoi elle partageait des images « authentiques» de son passé. Le duc et la duchesse de Sussex avaient quitté leurs rôles de membres seniors de la famille royale britannique pour retrouver une vie privée.

Covermedia

Meghan Markle a expliqué pourquoi elle a commencé à se montrer « authentique» dans ses publications sur les réseaux sociaux.

La mère de deux enfants, âgée de 43 ans, a surpris au début du mois lorsqu'elle a partagé une vidéo d'elle dansant à l'hôpital alors qu'elle se préparait à donner naissance à sa fille, Lilibet, aujourd'hui âgée de quatre ans.

Un choix assez inattendu puisque le duc et la duchesse du Sussex avaient avancé vouloir plus d'intimité pour expliquer leur départ de leurs fonctions au sein de la famille royale britannique. Meghan Markle a expliqué sa démarche à l'entrepreneuse Emma Grede dans le cadre du podcast Aspire;

« Vous devez être authentique. Avez-vous vu ma danse Baby Momma?» a entamé la duchesse de Sussex. La fondatrice de As Ever a ensuite indiqué pourquoi elle avait attendu si longtemps pour partager ce touchant extrait. « C'était il y a quatre ans. C'est aussi un excellent rappel qu'avec tout le bruit, ou tout ce que les gens font, il y a toujours une vie entière – une vie réelle, authentique et amusante – qui se passe dans les coulisses», ajoute-t-elle.

Cette mise en perspective salutaire est-elle une référence à toutes les rumeurs qui bruissent sur sa vie personnelle? Il semblerait bien, car Meghan Markle a fait une mise au point quant aux raisons de son retour sur les réseaux sociaux. « Je suis simplement contente maintenant, étant de retour sur les réseaux sociaux d'avoir un endroit où je peux partager ma vie selon mes propres termes», insiste-t-elle.

Très souvent la cible de commentaires négatifs de la part de trolls, la duchesse du Sussex, qui a rejoint Instagram au début de l'année, en a donc assez et entend donner sa version des faits et de sa vie. Meghan Markle et le prince Harry ont quitté le Royaume-Uni en 2020 pour vivre en Amérique du Nord et ont, depuis, montré leur vie privée dans un documentaire Netflix ou encore accordé une interview fleuve à Oprah Winfrey. Le fils cadet du roi Charles III a également sorti son autobiographie, Le Suppléant.